BOL U ZGLOBU RUKE: Može onemogućavati svakodnevno funkcioniranje, a najgore je kada se ignorira

Bol u šaci i prstima ima jako veliku ulogu u svakodnevici jer je to jedan od zglobova koji najčešće koristimo.

Osim boli u zglobu ruke se mogu pojaviti različite nelagode i trnci. Mnogi ljudi na simptome ne reagiraju na vrijeme jer smatraju kako se ne radi ni o čemu ozbiljnom, no time zapravo rade još veći problem. Ponekad bol može biti toliko jaka da se onemogućava svakodnevno funkcioniranje, a to može ukazivati na neke od većih problema.

Najčešći uzroci boli u zglobu ruke

Na šaci se nalazi oko 100 puta više osjetnih receptora nego na stražnjoj strani noge. Ovo je samo jedan od prikaza koliko je to osjetni i funkcionalni organ, a mnogi se receptori nalaze i na laktovima. Svakodnevno korištenje računala, miševa, mobitela i drugih uređaja lako može stvoriti ukočenost i bolove u zglobu ruke. Glavni problem na koji se nailazi je to što mnogi na bol i nemogućnost pokreta ne reagiraju pravovremeno što samo pojačava simptome. Postoji nekoliko razloga zašto ne smijete ignorirati bolove u ruci i šaci, a načešći je taj što mnogi smatraju da bol nije previše jaka ili da nije ništa ozbiljno jer nije bilo udarca ili ozlijede. Često se za zamjenu koristi druga ruka dok bolovi u jednoj ne prođu, ali to nije rješenje. Najgore posljedice se događaju kada osoba potpuno zanemari ili zaboravi na bol i samo nastavi živjeti s njom.

Uzroci za bol u zglobu ruke mogu biti razni, a ovo su najčešći:



tenditis ili upala tetive

uganuće zgloba ruke

sindrom karpalnog tunela ili kanala

artritis

burzitis

ciste

prijelomi

Tenditis ili upala tetive

Ova se bol u ruci uglavnom pojavljuje uslijed dugotrajnog naprezanja. Pogađa jednu ili više tetiva u zglobu ruke. Glavne karakteristike osim boli su oticanje i osjećaj upale tetiva. Uz to se može pojaviti trnjenje ruke, krutost zgloba, pojačavanje boli pri korištenju ruke. Često se pojavljuje i slabost, točnije nedostatak snage za pritisnuti šaku ili izvođenje finijih i preciznijih pokreta. Kada dolazi do kontrakcije mišića šake, sva sila se zapravo prenosi preko tetiva, što bi značilo da kada se mišići previše koriste da može doći do oštećenja tetiva. Tenditis se može dogoditi zbog korištenja računala, raznih sportskih aktivnosti u kojima je ruka glavna, kod kućnih poslova kao što je cijepanje drva, bušenje, korištenje alata. Najčešće se događa nakon dugotrajnog izvođenja iste radnje. Liječenje se izvodi fizikalnom terapijom uz koju je potrebno mnogo odmora bolne ruke. Ignoriranje ove boli dovodi do kroničnog stanja koje se mnogo teže i duže liječi, ako se uopće uspije izliječiti.

Sindrom karpalnog tunela ili kanala

Ovo se događa kada se živac medianus u ruci pritisne između ligamenta s jedne strane te tetiva mišića s druge strane. Sindrom karpalnog tunela se javlja u području živca u ruci koji ima osjetnu i motoričku funkciju. Osjet daje za gotovo cijelu šaku te inervira motorički dio mišića u korijenu palca. Taj tunel ili kanal je zapravo zatvoreni odjeljak kod kojeg uslijed zadebljanja dolazi do povećanja tlaka u njemu. Jačina simptoma će ovisiti o trajanju i jačini pritiska na živac. Prvi i najraniji simptom su smetnje osjeta i pojavljuju se u 80% bolesnika. Uz to se pojavljuje slabiji osjet u području živca što može prijeći u stanje bez potpunog osjeta. Bol u šaci, trnci, pečenje i probadanje još su neki d simptoma. Bol se može širiti iz ručnog zgloba u dlan ili prste, a čak i ići prema laktu i ramenu. Sindrom karpalnog tunela češće se događa kod žena nego muškaraca, između 40-e i 60-e godine života. U zadnje vrijeme je zabilježen porast ovog sindroma kod mladih osoba, a uzrok tome je, pretpostavlja se, korištenje tastature nekoliko sati dnevno.

Ciste na šaci ili ganglioni

Gaglioni ili higromi su oštro ograničeni cistični tumori mekog tkiva. Ispunjeni su želatinoznim sadržajem, a u bliskom su kontaktu s zglobom, tetivom i tetivnom ovojnicom. Izgled im je konkretan, okrugle su i podižu se na površini kože, najčešće u veličini do 2 centimetra. Ovo su dobroćudni tumori koji se ne mogu pretvoriti u maligne ili zloćudne. Mogu nastati ili iznenada ili se pojavljivati kroz nekoliko mjeseci. Uzrok se ne zna, no pretpostavlja se da se stvaraju radi konstantnih mikrotrauma. Ponekad se mogu pojaviti i u području stopala. Osim pojave tvorbe mogu se pojaviti bol u šaci, smanjenje pokretljivosti i snage u zglobu šake. Ovisno o mjestu nastanka mogu pritiskati živce pa time izazivati nešto veće boli. Više se pojavljuju kod žena nego muškaraca, uglavnom u periodu od 20-e do 40-e godine života. Postoji mogućnost pojavnosti kod djece. Liječenje može biti kirurško, ali gaglioni mogu nestati i puknuti sami od sebe. Uz to se mogu liječiti i punkcijom te nošenjem kompresivnog zavoja na mjestu tvorbe.

Burzitis

Burze na tijelu su sluzne vrećice koje su razasute su posvuda po sustavu za pokretanje. Glavna funkcija im je da smanje trenje između tetiva i kostiju, kao i između koštanih izbočina i same kože. Spljoštene su između ostalog tkiva, a izgledaju kao baloni ispunjeni tekućinom. Kod ljudi može doći do upali burze ili burzitisa. Do upale najčešće dolazi nakon traume, preopterećenja ili bilo kojeg drugog razloga koji uzrokuje upalu, otok i napuhavanje burze. Razlozi za nastanak burzitisa mogu biti razni, a najčešće su nepoznati. Glavni simptmi su bol, osjetljivost na dodir, oticanje te osjećaj topline na dodir. Uglavnom se rijetko pojavljuju u šakama. Liječenje se izvodi fizikalnom terapijom i odmorom, ali se mogu preporučiti i lijekovi za olakšavanje bolova.

Osim navedenih, uzrok boli mogu biti i prijelomi, uganuća te reumatoidni artritis. Ukoliko počnete osjećati bol u šaci ili prstima, a posebice ako osjetite da vam je smanjena pokretljivost ili osjet, obavezno se javite liječniku na vrijeme. Ako pravovremeno liječite bol u ruci, smanjit ćete mogućnost komplikacija i olakšati čitavu terapiju.