BOL U ABDOMENU: Uzroci mogu biti različiti, a ponekada bol u donjem dijelu trbuha može trajati jako dugo

U donjem dijelu trbuha, abdominalnom dijelu, mogu se pojavljivati akutna ili kronična bol.

Abdominalna bol može se podijeliti na akutnu i kroničnu. Akutnu najčešće obilježava problem sa gastrointestinalnim sistemom, a kronična je svaka koja traje duže od tri mjeseca. Može biti povremena ili bez prekida. U pravilu se pojavljuje nakon pete godine života, a može se pojaviti u bilo kojem dobu. Također postoji i funkcionalni bolni abdominalni sindrom koji obilježava kronična bol duža od šest mjeseci koja nije praćena fiziološkim poremećajima.

Akutna abdominalna bol

Ova bol može nastati kao simptom nekog hitnog stanja u probavnom sustavu. Primjer za to su opstrukcije crijeva, upala slijepog crijeva te upala gušteraće. To sve izaziva jaku i intenzivnu bol te se u tom trenutku bolesnika upućuje na hitan pregled. Uzrok akutne i jake boli u abdomenu može biti aneurizma abdominalne aorte, perforacija organa te ektopična trudnoća. Simptomi se uglavnom razlikuju od osobe do osobe jer svaki bolesnik na drugačiji način doživljava bol u svom tijelu. Bol je u ovom slučaju uglavnom tupa, jaka i razarajuća te se često opisuje kao osjećaj rastezanja mišića. Moguće je da bude praćena mučninom. Ukoliko je uzrok somatska bol koja nastaje kao inervacija živaca, ona će biti oštra i točno određena mjestom.

Kako bi se otkrio uzrok boli potrebno je odraditi anamnezu, fizikalni pregled te različite laboratorijske i krvne pretrage.



Kronična bol u abdomenu

Svaka bol u donjem dijelu trbuha koja traje duže od tri mjeseca smatra se kroničnom. Ona se može pojaviti povremeno ili biti stalna. Uzrok je najčešće funkcionalna abdominalna bol. Kao i akutna, može nastati kao posljedica niza probavnih poremećaja ali i urogenitalnih bolesti. Uz to uzrok kronične abdominalne boli mogu biti i sistemski poremećaji. Kod žena se mogu javiti problemi sa jajnicima. Simptomi uključuju bol dužu od tri mjeseca koja se produžuje nakon normalnog trajanja bolesti ili ozljeda. Ona ima velik utjecaj na bolesnikovo cjelokupno fizičko stanje i svakodnevne aktivnosti. Dugotrajna bol može stvoriti psihološke posljedice kao što su stres, anksioznost ili depresija. Pregledi kojima se otkriva uzrok su isti kao i kod akutne boli, jedino što će biti potrebne i specifične slikovne pretrage. Liječenje je usmjereno na liječenje uzroka osnovne bolesti.

Neki od generalnih uzroka abdominalne boli mogu biti:

mokraćno-spolne bolesti: infekcije mokraćnog sustava, endometrioza, ciste jajnika, bubrežni kamenci te posljedice upalne bolesti zdjelice

probavni poremećaji: upala slijepog crijeva, kronični apendicitis, rak debelog crijeva, kronični hepatitis, Chronova bolest, crijevna tuberkuloza, rak gušteraće

nepodnošenje laktoze

ulkusna bolest

ulcerozni kolitis

sistemski poremećaji

otrovanje olovom

porifirija

Liječenje bolova u donjem dijelu trbuha

Ako se radi o kroničnoj boli, ne postoje načini za izlječenje već postoje mnogi pomoćni postupci. Prije svega je potrebno da shvatite da ta bol ne mora nužno upućivati na najgore probleme kao što su tumori ili sistemske bolesti. Uz to je dobro da se pokušate opustiti kroz hipnozu ili razgovore s liječnikom koji će vam dati kontrolu nad vašom bolesti. Ako simptomi zaista dugo traju možda će biti potrebno da se obratite psihijatru. Konkretno liječenje će ovisiti o uzroku same boli.