BOCNULA MUŠKARCE PA NAVUKLA NJIHOV BIJES: ‘Evo kroz što žene moraju prolaziti jer vi ne želite staviti kondom’

Djevojka je objavila cijelu ‘plahtu’ upozorenja koja dolaze uz kontracepcijske pilule, a frajeri su reagirali – jako, jako burno

Brojni parovi pouzdaju se u kontracepcijske pilule kada se žele zaštititi od neplanirane trudnoće, a njih, kao što znamo, piju žene. Muškarci, pritom, nemaju ama baš nikakve brige oko kontracepcije niti u svoje tijelo unose išta što dolazi s potencijalnim nuspojavama.

Ova je djevojka na Twitteru objavila golemu “plahtu” od teksta koja dolazi uz kontracepcijske pilule kako bi ukazala na rizike kojima se izlažu žene samo da njihovi partneri ne bi morali nositi kondom tijekom spolnog odnosa.

Georgia Shaw iz Leicestershirea podijelila je fotografiju obostrano tiskanog informativnog letka koji je došao s njezinim tabletama protiv začeća, upozoravajući na nuspojave i potencijalne komplikacije. Za usporedbu je na papir položila kemijsku olovku, čisto da ljudi steknu dojam o tome koliko je taj letak zapravo velik.

"Danas sam počela piti nove pilule i ovdje želim pokazati muškarcima kroz što žene moraju prolaziti kako oni ne bi morali nositi gumicu. Ovo je informativni letak pored olovke, za usporedbu veličine. Da, dvostrani je."

Žene je podržavaju, ali frajeri…

Referirajući se na kondome, 20-godišnjakinja je napisala: “Danas sam počela piti nove pilule i ovdje želim pokazati muškarcima kroz što žene moraju prolaziti kako oni ne bi morali nositi gumicu. Ovo je informativni letak pored olovke, za usporedbu veličine. Da, dvostrani je.”

Tvit ove studentice političkih znanosti, objavljen 23. ožujka, brzo je postao viralan te je prikupio gotovo 27.000 lajkova, dijeljenja i komentara. No, nisu se svi složili s njezinim stavom, sugerirajući da je, ako želi imati spolne odnose, morala podnijeti tu žrtvu.

Njezin je odgovor bio: “Ako ste muško i želite dati svoje mišljenje o ovome… Nemojte, ne želim to slušati! Ogromna je razlika u tome kako muškarci reagiraju na moj tvit u odnosu na žene. Dobila sam puno poruka podrške od žena.”

"Ako ste muško i želite dati svoje mišljenje o ovome… Nemojte, ne želim to slušati!"

Što je s muškom kontracepcijom?

Komentari muškaraca većinom su se svodili na sljedeće: “Oh, pa i žene uživaju u seksu, bavite se time onda!” Jedan je korisnik imao vrlo brutalan stav: “Voliš seks, zašto kriviš muškarce?”

Razmišljanje jedne žene na Twitteru glasi ovako: “Ludo je ovo vrijeme kada ne postoji kontracepcija za muškarce. Uspjeli su otkriti cjepivo protiv nepoznatog virusa za samo nekoliko mjeseci, sigurno bi mogli i ovo učiniti.”

“Čini mi se da se muškarci žale svojim partnericama da ne žele nositi kondom jer im smeta ili im smanjuje osjećaj tijekom seksa i stoga je izlaganje žena riziku od svih vrsta zdravstvenih problema toliko nasilno i podlo”, komentirala je još jedna tviterašica.

idk bro maybe you should go and find the right condom instead? there’s plenty of different types and brands… just like the pill you think i can go find. https://t.co/SEzxmfCenn — michael scott paper company inc. (@georgiaas00) March 23, 2021

Nuspojave oralnih kontraceptiva

Pa da pojasnimo o čemu je riječ: pilula je izuzetno učinkovita metoda prevencije trudnoće i uklanja potrebu za kondomima, no kondomi su presudni za izbjegavanje spolno prenosivih bolesti. Uvođenje tablete 1960-ih bilo je revolucionarno.

No, na mnogo se načina njezina povijest smatra kontroverznom. Primjerice, prošlo je cijelo desetljeće dok su znanstvenici utvrdili kako velike doze povećavaju rizik od srčanog i moždanog udara, a neke žene su umrle u prvim kliničkim ispitivanjima.

Postoje razne vrste tableta, ali općenito, NHS kaže da manje nuspojave oralnih kontraceptiva uključuju: promjene raspoloženja, mučninu, osjetljivost dojki i glavobolje. Također, postoji rizik od nastanka krvnih ugrušaka i raka vrata maternice, između ostaloga, iako je ta pojava vrlo rijetka.

if i don’t take a hormone regulating medicine i risk my condition worsening and becoming fully infertile forever but thank you for ur concern https://t.co/jcDeul00rR — michael scott paper company inc. (@georgiaas00) March 23, 2021

Ove upute tvrde drugačije

Georgia, koja studira na Sveučilištu Nottingham Trent, rekla je da se “uplašila” pijenja tableta nakon što je pročitala ogroman popis upozorenja.

“Bila sam prilično uplašena i nervozna zbog onoga što sam unosila u svoje tijelo, jer to je uistinu masivan popis stvari koje bi mi se mogle dogoditi samo zbog pilule”, kazala je zabrinuta 20-godišnjakinja.

U uputama za tablete Rigevidon, posljednji put revidiranima u ožujku 2020. godine, detaljno je objašnjen povećani rizik upravo od nastanka krvnog ugruška, piše The Sun.