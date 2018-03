BLAGI SIMPTOMI SMRTONOSNOG VIRUSA: Beba zamalo umrla, a mislili su da je prehlada

Scarlett je bila stara samo pet tjedana, a dva tjedna je već bila prehlađena. Njezina majka Kande Hein, dva puta ju je vodila liječniku, ali joj je on kazao kako to nije ništa neobično. Tijekom sljedećih nekoliko dana, Kande je primijetila da je Scarlett posebno letargična, nije željela jesti, a disala je otežano.

Majčinski instinkt joj je govorio kako malenu mora smjesta odvesti na hitnu gdje su odmah uvidjeli kako je stanje puno ozbiljnije od obične prehlade, piše Little Things.

Scarlett je, naime, imala respiratorni sincicijski virus (RSV), ozbiljan zdravstveni problem kojeg mnogi roditelji ne prepoznaju. RSV je vrlo zarazna virusna bolest. Većina ih ima blage simptome poput curenja nosa, blago povišene temperature i kašlja.

Infekcija se prenosi bilo udisanjem, bilo dodirivanjem inficirane osobe ili zraženih predmeta. Respiracijski sincicijski virus značajan je uzročnik plućnih infekcija, uključujući bronhiolitis i upalu pluća, kod dojenčadi i male djece. Ponekad može dovesti i do smrtnih posljedica.



Kande kaže kako su joj to bili najteži dani u životu. Ocu malene je trebalo 48 sati da stigne do bolnice, s obzirom da je radio na terenu. No, kada su se svi okupili oko njezine postelje, već sljedeći dan dogodilo se čudo.

Nakon što se Scarlett oporavila i izašla iz bolnice, Kande je imala svoju misiju kako bi educirala druge roditelje i ukazala im na znakove i simptome opasnog virusa.

http://www.littlethings.com/scarlett-rsv-symptoms/?utm_source=LTcom&utm_medium=Facebook&utm_campaign=babies