BISTE LI UZELI 40.000 KUNA DA VAS ZARAZE KORONOM? E, pa upravo imate priliku fino zaraditi, ali postoji jedna caka

Zdravim mladim Britancima ponuđeno je do 4500 funti (gotovo 40.000 kuna) – ako u novom istraživanju pristanu biti namjerno zaraženi koronavirusom. Revolucionarna studija na ljudima tada će otvoriti put za ispitivanje cjepiva i ispitivanje učinka njegovih varijanata na ljude.

Prvo istraživanje ove vrste koje će ispitati kako virus zapravo utječe na ljude trebalo bi započeti sljedećega mjeseca. Do 90 dobrovoljaca u dobi od 18 do 30 godina bit će izloženo maloj količini koronavirusa u kontroliranom okruženju u londonskoj bolnici Royal Free.

Znanstvenici s Imperial Collegea u Londonu i stručnjaci NHS-a nadgledat će volontere dva i pol tjedna i nastaviti ih pratiti još sljedećih 12 mjeseci kako bi otkrili sve mogućnosti takozvanoga “dugog Covida”.

“Početni boravak podrazumijeva popriličan teret za svaku mladu osobu – 17 dana u karanteni i ne može ga posjetiti nijedan član obitelji, prijatelj ili rođak”, izjavio je profesor Terence Stephenson, predsjednik Uprave za zdravstvena istraživanja.

Koristit će se izvorni soj virusa

Studija će na kraju moći testirati nova cjepiva ili pojačivače koji će biti potrebni za borbu protiv novih sojeva – ali ovaj element ispitivanja tek se treba odobriti. Profesor Robert Read objasnio je kako će istraživanje također omogućiti i istraživanje novih tretmana – što neće biti moguće nakon što broj slučajeva padne i ako u bolnici ne bude mnogo pacijenata.

“Ovo prvo ispitivanje ujedno će biti kritična platforma i prilika za učenje koje možemo provesti na bilo kojoj novoj varijanti virusa, ako nam zatreba. Trebat će nam otprilike tri do četiri mjeseca za proizvodnju nove inačice virusa, ako to bude potrebno”, rekao je dr. Andrew Catchpole, glavni znanstveni službenik u kliničkoj tvrtki hVIVO, koja je pionir u modelima virusnih izazova.

Studija, koju je podržala britanska Vlada s financiranjem od 33,6 milijuna funti, koristit će verziju izvornoga virusa, koji u Velikoj Britaniji cirkulira od ožujka 2020. – iz razloga što je ta varijanta vrlo niskoga rizika od razvoja teških simptoma u mladih zdravih odraslih osoba.

Još uvijek traže volontere

Dobrovoljci će dobiti lijek remdesivir čim pokažu znakove bolesti u pokušaju da umanje sve potencijalne rizike. Prvi val rezultata očekuje se za nekoliko mjeseci, a studija će nakon toga moći prijeći na testiranje cjepiva ili uvođenje drugih varijanata virusa.

“Osigurali smo niz sigurnih i učinkovitih cjepiva za Veliku Britaniju, ali neophodno je da nastavimo razvijati nova cjepiva i tretmane protiv Covida-19. Očekujemo da će ove studije pružiti jedinstveni uvid u to kako virus djeluje i pomoći nam da shvatimo koja obećavajuća cjepiva nude najbolje šanse za sprječavanje zaraze”, kazao je privremeni predsjednik Radne skupine za cjepiva Clive Dix.

Znanstveni tim još uvijek traži volontere, a ljudi koji prethodno nisu bili izloženi koronavirusu mogu se prijaviti za sudjelovanje na njihovim mrežnim stranicama, javlja The Sun.

Sve je u kontroliranim uvjetima

“Iako je postignut vrlo pozitivan napredak u razvoju cjepiva, želimo pronaći najbolja i najučinkovitija cjepiva za dugoročnu uporabu. Ove studije provodit će se u Velikoj Britaniji i pomoći će ubrzati učenje znanstvenika o tome kako koronavirus utječe na ljude da bi na kraju mogli unaprijediti brzi razvoj cjepiva”, istaknuo je tajnik Kwasi Kwarteng.

U prošlosti su studije na ljudima bile ključne za ubrzanje razvoja liječenja bolesti, uključujući malariju, tifus, koleru, norovirus i gripu. Studija se provodi u partnerstvu između Vladine radne skupine za cjepiva, Imperial College London, Royal Free London NHS Foundation Trust i vodeće kliničke tvrtke hVIVO, koja je predvodila modele virusnih testiranja kod ljudi.

Bolnica Royal Free i sigurni klinički istraživački objekti u Londonu posebno su dizajnirani da skladište virus. Uprava za zdravstvena istraživanja i Regulatorna agencija za lijekove i medicinske proizvode britanski su regulatori odgovorni za pružanje etike, odnosno regulatornoga odobrenja, za sva klinička ispitivanja na ljudima.