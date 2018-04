BACI TE CIGARETE! Njegov je tata učinio nešto toliko odvratno, da je mali odmah prestao pušiti

Iako je prešao s duhana na elektroničke cigarete, njegovom tati to nije bilo po volji. Odlučio je primjeniti sve moguće taktike pritiska kako bi mu sin ostavio cigarete, bez obzira u kojem obliku one dolazile. Prisilio ga je da mu preda elektronsku cigaretu, ali je nije zdrobio pred sinom, već je učinio nešto doista neočekivano…

Elektronsku cigaretu u koju je njegov sin svakodneno kapao tekući nikotin i uživao u njegovom isparavanju, tata nije samo uništio, već je učinio nešto daleko gore. Otišao je s tom cigaretom u toalet i popišao se u nju. Potom mu je vratio cigaretu uz poruku: “Svijet je moj toalet”.

Na njegovu veliku žalost, 18-godišnjak nije shvatio poruku pa je uzeo elektronsku cigaretu i popušio urin svojega oca.

Šokiran postupkom svojeg oca, mladić je svoje iskustvo pušenja urina podijelio na grupi na Redditu. Napisao je:

“Još uvijek sam živ, ali ne znam što mi je činiti, jer ne samo da sam izgubio svoju elektronsku cigaretu, već moram živjeti sa spoznajom da sam popušio pišalinu svojeg starog”.

Mnogi su mu savjetovali kako bi doista trebao prestati pušiti i predlagali zdravije načine kako da to postigne. Drugi su mu predložili da ubaci nešto jednako odvratno tati u kavu, za osvetu za ovaj brutalan čin. Treći su mu sugerirali da se odmah odseli od svojih, jer je ovo što mu je tata napravio doista uznemiravajuće.

Bez obzira što tko mislio, činjenica je kako će ovaj mladić, prije no što ponovno povuče dim cigarete, do kraja života razmišljati što je to što puši? Nikotin ili pišalina svojeg dragoga tate…

Foto: http://vaping360.com/