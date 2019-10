APLIKACIJA KOJA ĆE SPASITI NOVOPEČENE RODITELJE: Digital Shapers pomaže roditeljima koji trebaju hitan medicinski savjet

Takav način ne samo da štedi novac već i smanjuje mogućnost zaraze u ordinacijama

Novopečeni roditelji nekada zatrebaju i hitan medicinski savjet za svoje mališane, a aplikacija LittleDot baš im u tome pomaže, piše RTL.

Tvorci aplikacije predstavit će se na trećem izdanju RTL-ove konferencije Digital Shapers, a tehnologija koja uspostavlja kontakt roditelja s liječnicima pomoći može i zdravstvenom sustavu.

Kako to funkcionira, objašnjava osnivač Dario Šimović: “U našoj platformi postoji više od 60 specijaliziranih liječnika koji su dostupni 24 sata, sedam dana u tjednu i bilo kada, bilo gdje, s bilo kojeg uređaja”.

Samo poziv nije dovoljan

Svojim iskustvom pomogao mu je i doktor Milivoj Jovančević koji je primijetio da se posljednjih godina sve više se problema pokušava riješiti telefonski. Kazao je kako je to u čak 75 posto slučajeva i izvedivo, no sam poziv nekada nije dovoljan. Ovdje možete slati i poruke, fotografije i videa djeteta i to izvan radnog vremena.

”Svaki stručnjak ima svoju posebnu mobilnu aplikaciju kojom se stavlja na dispoziciju ili se iskopčava i to korisnik može vidjeti”, govori doktor.

Takav način ne samo da štedi novac već i smanjuje mogućnost zaraze u ordinacijama. Uz probleme poput nedostupnosti dovoljnog broja liječnika, ovakva vrsta komunikacije mogla bi olakšati život brojnim roditeljima.

Aplikacija uz to omogućava i praćenje svega što dijete radi – koliko je i kako jelo, cijepilo se, kakva mu je bila stolica, koliko je imalo temperaturu, koji zubić mu je izrastao, koliko je spavao, a nudi još jedan spas – trikove za uspavljivanja.