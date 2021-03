ANTIBIOTICI U LIJEČENJU COVIDA: Liječnici ih dijele šakom i kapom, a dugoročno bi to moglo stvoriti novi veliki problem

Velika većina oboljelih od covida-19, primljena u američke bolnice u prvim mjesecima pandemije, dobivala je antibiotike i prije nego što se potvrdilo da kod njih postoji neka bakterijska infekcija, pokazalo je istraživanje objavljeno u srijedu.

Studija koju je proveo Pew Charitable Trusts pokazuje da se takve lijekove prekomjerno prepisivalo od veljače do srpnja 2020. dok su liječnici pokušavali liječiti pacijente u trenutku kad nije bilo mnogo mogućnosti za liječenje koronavirusne bolesti.

Antibiotici ne djeluju na viruse a prepisuju se za liječenje sekundarnih bakterijskih infekcija.

A majority of COVID-19 patients that were admitted to U.S. hospitals during the first few months of the pandemic were prescribed antibiotics even before a bacterial infection had been confirmed, a study showed on Wednesday.​ https://t.co/8Q5mAiILSu

— Reuters Health (@Reuters_Health) March 10, 2021