Posljednja dva tjedna 32-godišnja Amerikanka Grace Jones svakoga jutra mokri u staklenku, pusti da mokraća neko vrijeme odstoji, a onda ju trlja po licu. Osim toga, ova mama svakog jutra pije svoj urin, ali naglašava – “samo svježi, jutarnji”.

Radi se o drevnoj holističkoj metodi liječenja urinom koja se naziva urinoterapija. Većina liječnika ne preporuča tu praksu budući da ne postoje medicinski priznati dokazi o njenim benefitima.

URIN KAO GNOJIVO? Francuska tvrtka želi prikupljati mokraću s mjesta poput festivala i od nje napraviti poljoprivredni proizvod

Iako je mokraća najvećim dijelom voda, sadrži i neke otpadne tvari za koje stručnjaci smatraju da mogu nanijeti ozbiljnu štetu, ako se unose u većim količinama. Ako razmatrate urinoterapiju, svakako se prije posavjetujte s nekim medicinske struke.

