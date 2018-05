ALERGIČNI STE NA PELUD? TO SE SADA LAKO RJEŠAVA: Stručnjaci potvrdili da ovih 6 prirodnih metoda zaista djeluju

Prestanite se natrpavati kojekakvim tabletama i sumnjivim pripravcima. Postoje puno zdravija rješenja za peludnu groznicu

Samo u Velikoj Britaniji ima oko 18 milijuna alergičara na pelud. Nismo ni mi otporniji kad dođe toplije vrijeme, zasuze oči i procuri nos. Nasreću, postoje brojni pripravci koje možete kupiti bez recepta u ljekarni, na internetu ili čak u supermarketu. Stručnjaci tvrde da jako uspješno olakšavaju simptome peludne groznice.

Vitamin C

Prirodan je antihistaminik, što znači da pruža olakšanje od alergija. Uz to, djeluje kao lijek za smanjivanje kongestije, zbog čega je upravo savršen lijek ako je jedan od vaših simptoma začepljen nos koji curi. Preporučena dnevna doza ovisi o tome koga pitate i gdje tražite. Ako se svakodnevno opskrbite kivijem, zelenim i narančastim voćem i povrćem općenito, to bi trebalo biti dovoljno za ublažavanje alergija. Ako niste ljubitelj voća, uvijek možete kupiti vitamin C u obliku kapsula.



Med

On sadrži pelud iz biljaka i cvijeća, tako da biste trebali pojačati unos meda prije no što alergija nastupi. Tako će tijelo na neki način razviti obrambeni mehanizam i neće toliko reagirati na pelud iz zraka. Uvijek je znatno bolja opcija med iz domaće proizvodnje. Krenite s manjim dozama da vidite pomaže li vam.

Češnjak

Počnete li ga jesti u većim količinama, iznenadit ćete se koliko vam se popravio imunitet. Poput vitamina C, češnjak djeluje kao lijek za smanjivanje kongestije te ublažava simptome poput upaljena grla i glavobolje. On sadrži prirodan antihistaminik, koji se nalazi i u luku. Ako vam je češnjak prejak, možete izabrati i drugu opciju. Idealno je da ga uključite u prehranu oko mjesec dana prije početka sezone peludne groznice. Najučinkovitiji je kad ga jedete sirovog ili usitnjenog, ali pomaže i kuhan u jelima. I češnjak možete pronaći u obliku kapsula.

Izbjegavajte mliječne proizvode

Oni potiču proizvodnju sluzi u dišnom sustavu (grlu i nosu) pa ako to kombinirate sa simptomima alergije, stvari postaju prilično neugodne. Stoga, ako ste osjetljivi na pelud i na koji način, izbjegavajte mliječne proizvode kako biste spriječili pogoršanje simptoma. Razmotrite alternative kao što su sojino i bademovo mlijeko.

Neke vrste čajeva

Čajevi od kamilice, gospine trave te koprive sadržavaju antioksidanse i antihistaminike, koji pomažu otkloniti simptome alergije na pelud. Kamilicu čak ne trebate koristiti samo kao jutarnji napitak – rashlađene vrećice čaja možete stavljati izravno na otečene oči kao oblog. Vidjet ćete da će upala i neugoda brzo nestati.

Začini

Ako ste ljubitelj jačeg okusa hrane, sad si dajte oduška. Čili papričice pomažu otvoriti dišne putove i smanjiti upalu. Ako ste jedni od onih koji izbjegavaju ljuto iz drugih razloga ili jednostavno ne podnosite taj osjećaj žarenja u ustima, pokušajte zakamuflirati ljutinu dodajući male količine začina u hranu. Vjerujte da i to čini razliku.