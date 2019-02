AKO STE VJEROVALI U OVAJ MIT O MAMURLUKU, IMAMO LOŠE VIJESTI: Za utjehu, liječnici objasnili što treba raditi dok pijete

Kako bi nam pokušali otkriti kako izbjeći grozne mamurluke, 90 hrabrih ljudi popilo je ogromnu količinu alkohola. A zaključili su…

Možda ste i vi za ovaj vikend isplanirali izlazak uz pokoju čašicu omiljenog alkoholnog pića. A ako koji slučajem imate obveze dan kasnije, možda ste isplanirali i kako piti, a da vas idući dan mamurluk ne prikuje za krevet. Mnogi imaju svoje savjete i “planove” za izbjegavanje mamurluka, no čini se kako nijedan ne djeluje onako kako smo mi to zamislili.

Jedan od takvih savjeta je i onaj koji kaže da ako pijemo pivo prije vina, sutradan nećemo imati problema, no ako pijemo vino prije piva čeka nas pakao. Britanci čak imaju i poslovicu nastalu na temelju tog “savjeta” – “Beer before wine and you’ll feel fine, wine before beer and you’ll feel queer”.

Skupina stručnjaka sad je odlučila provesti studiju da se uvjere je li to baš tako. Skupili su 90 dobrovoljaca i davali im pića različitim redoslijedom. Idućeg tjedna promijenili su im redoslijed.

Jedna skupina pila je prvo jednu i pol litru pive, a potom 4 čaše bijelog vina.

Druga skupina pila je istu količinu alkohola, ali obrnutim redoslijedom.

Treća skupina pila je ili samo vino ili samo pivo, te su oni služili kao kontrolna skupina.

Tjedan dana kasnije zamijenili su skupinama redoslijed pijenja.

Samo je jedan način da znamo

Sudionci studije u oba su slučaja bili zamoljeni da ocijene koliko su pijani te su tijekom noći bili pod promatranjem stručnog medicinskog osoblja.

Na kraju se pokazalo da redoslijed pijenja pića uopće nije utjecao na mamurluk sutradan. Nije bilo moguće ni predvidjeti intenzitet mamurluka na temelju dobi, težine i životnih navika sudionika studije.

Jedina značajnija razlika koja je uočena jest da žene proživljavaju nešto jače mamurluke od muškaraca.

“Zaključili smo da je jedini način da sa sigurnošću znamo koliko ćemo jadni biti dan nakon što smo pili, jest da, dok pijemo, obratimo pažnju na to koliko se pijano osjećamo i je li nam zlo”, rekao je jedan od autora studije dr. Jöran Köchling.

Savjeti stručnjaka

U drugim studijama pokazalo se da na mamurluk može utjecati i stanje našeg imuniteta, metabolizma, hormona, ali i umjetne boje i okusi dodani u pića.

Jednom kad zaradite mamurluk, nema čarobnog lijeka koji će vas u sekundi preporoditi. Paracetamol, ibuprofen, puno vode i pokoji slatkiš mogu pomoći da se osjećamo malo bolje, no stručnjaci imaju nekoliko savjeta kojima bi mogli unaorijed ublažiti posljedice pijanih večeri: