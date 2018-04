AKO STE DEPRESIVNI, A IMATE SPOJ… Ne dopustite da vam bolest pokvari romantiku, donosimo šest zlatnih savjeta

Nervoza može uhvatiti i najstabilnije ljude, a kod depresivaca je posebno izražena. Važno je da se dobro pripremite prije ljubavnog sastanka

Za mnoge je ljude koji se bore s depresijom teško zamisliti izlaske na spoj bez trećeg kotača – onog sićušnog glasića u glavi koji baca različite vrste negativnih komentara. Samci su skloniji depresiji, koja pogađa oko 40 posto odraslih u Americi. Druženje s ljudima takvim ljudima može samo dodatno pogoršati simptome, no nema razloga da i oni ne uživaju u spojevima. Jedino je vrlo važno biti spreman i “naoružan” savjetima kako se ponašati u razgovoru s osobom koja vam se sviđa.

Znajte u kojoj ste fazi bolesti

Depresija nije homogena bolest – neki su dani bolji, neki lošiji, neki su simptomi iscrpljujući, a neke aktivnosti prilično izazovne. Zato je prva stvar koju morate sa sobom raščistiti kako zapravo stojite u tom spektru bolesti. Morate znati je li ona blaga, umjerena ili jaka. Borite li se sa suicidalnim mislima i beznađem ili ste, pak, totalno iscrpljeni, možda još nije vrijeme za izlaske na spoj. Najprije trebate te simptome smanjiti i postati stabilniji. Ne ulijećite u vezu samo zato što vam netko govori da je krajnje vrijeme. Sami sebi postavite pitanje jeste li spremni. Ako je odgovor “da”, to je dobar znak. Slušajte intuiciju.





Izaberite aktivnost koja vas veseli

Za dobar je spoj važno da obje strane uživaju u zabavnim aktivnostima, a to je još važnije za ljude s depresijom. Planirajte nešto što vas usrećuje. Osjećate li se negativno u pogledu tog sastanka, izaberite mjesto na kojem se dobro osjećate i to će vam promijeniti stav u mozgu. Bilo da je to šetnja parkom, večera ili kino, predložite drugoj strani ono što osjećate da bi vam olakšalo tremu.

Vježbajte s nekim komu vjerujete

Nervoza zbog prvog spoja normalna je za sve ljude, ali ona je još mnogo veća kod depresivaca. Razgovarajte s obitelji ili prijateljima prije sastanka. Uvježbajte neke od važnijih govora i isprobajte takav razgovor s nekim komu vjerujete. Zamislite cijeli scenarij i ponašajte se kao da ste već na spoju, a druga strana neka vam glumi osobu s kojom se trebate naći. Tako ćete razumjeti koje su vam teme lakše, a koje teže. Fokusirajte se na pozitivu i ne spominjite negativna iskustva. Pohvalite se vlastitim uspjesima jer ćete tako djelovati privlačnije.

KAKO SE (NE) ODJENUTI ZA PRVI SPOJ? Žene i muškarci otkrili što vole vidjeti na partneru, a što je teški promašaj

Povežite se sa sobom

Svi imaju neke svoje rituale prije izlaska, ali ako se borite s depresijom, oni trebaju uključivati puno više od stavljanja parfema i nakita. Prije samog spoja posvetite se sebi i stvarima koje volite. To je poput terapije. Pišite dnevnik ili vježbajte – što god vam pomaže da se povežete sa sobom i otkrijete svoju snagu. Cilj je da izgradite bolje mišljenje o sebi prije izlaska na spoj.

Imajte kontrolu nad razgovorom

Depresija ljude obično zatvara u sebe, a izlaženje vam može pomoći da prekinete taj začarani krug. Započnite razgovor s namjerom da saznate što više o osobi koja vam se sviđa. Potaknite je da govori o sebi, a tako ćete se i vi ohrabriti kad dođe vaš red. Iako depresija nije nešto čega se trebate sramiti, ne pričajte o njoj prerano jer bi se druga strana mogla uplašiti. Pokrivajte lake i opuštene teme, a one malo teže čuvajte za sljedeću fazu u vezi.

Ako vas druga strana odbije…

Nije kraj svijeta ako spoj ne prođe dobro i osoba s kojom ste se našli ne nazove sljedećeg dana. Odbijanje je sastavni dio izlaženja i svojevrsni test kompatibilnosti. Ako je druga strana odlučila kako vi niste za nju, to nije zato što ste vi užasna osoba, nego se to događa svima i nije posljedica onoga što vi jeste, a ponajmanje ima veze s vašom bolešću. Fokusirajte se na pozitivnu stranu i iz svakog spoja izvucite najbolje kako biste sljedeći put bili hrabriji.