AKO OVO PROĐE, ZNATE LI ŠTO TO ZNAČI? Javila se šansa da od korone štiti cjepivo koje postoji još od – 1921. godine!

Britanski znanstvenici započeli su testiranje BSG cjepiva, razvijenog još 1921., koje bi se moglo primijeniti u borbi protiv širenja koronavirusa, s obzirom na to da postoje neki nagovještaji po kojima upravo cjepivo protiv tuberkuloze pruža određeni oblik zaštite i od ostalih infekcija.

U studiji koju provode na sveučilištu Exeter sudjelovat će oko 1000 osoba, piše BBC. Samo u Velikoj Britaniji milijuni ljudi su se još u djetinjstvu cijepili protiv tuberkuloze, no znanstvenici pretpostavljaju da će se morati ponovno cijepiti kako bi se postigao potencijalni učinak zaštite.

Cjepiva djeluju tako što “treniraju” naš imunosni sustav, jamčeći nam na taj način dugotrajnu zaštitu od određene infekcije. No taj proces izaziva velike promjene u imunosnom sustavu, čime se možda pojačava odgovor i na ostale infekcije te se na taj način stječe određeni oblik zaštite i od koronavirusa, smatraju britanski znanstvenici.

“Ovo saznanje moglo bi globalno biti od velikog značaja”, kaže za BBC profesor John Campbell s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Exeter.

“Premda ne vjerujemo da bi ovo moglo omogućiti zaštitu od zaraze koronavirusom, potencijalno bi nam moglo ‘kupiti vrijeme’, odnosno zajamčiti nekoliko dodatnih godina dok se ne razviju cjepivo i ostale učinkovite vrste lijekova za tu bolest”, smatra on.

