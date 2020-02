7 SIMPTOMA KOJE IGNORIRAMO, A NE BISMO TREBALI: Da, možda znači da samo niste oprali zube, ali možda bi moglo biti i nešto ozbiljnije

Krvarenje desni dok četkamo zube često ćemo ignorirati, no možda radimo veliku grešku

Svaki 12-godišnjak u Hrvatskoj ima četiri ili pokvarena ili izvađena ili plombirana zuba. Čak i lošiji su odrasli Hrvati i to oni u rasponu od 35 do 45 godina jer imaju po 16 problematičnih zuba.

Isto istraživanje navodi da 11 posto ispitanika uopće ne koristi četkicu za zube. A zdravi i lijepi zubi i desni nisu samo indikator dobre dentalne higijene već i indikator općeg zdravlja.

Londonska stomatologinja dr. Reena Wadia za Daily Mail je istaknula sedam simptoma oralnog zdravlja koja se nikako ne smjena ignorirati.

1. Crvenilo uz rub usana

Ovo bi mogao biti znak manjka željeza ili B vitamina. Ovo je učestalije kod osoba starije životne dobi, a vjeruje se da otprilike 25 posto ljudi pati od manjka željeza ili B vitamina.

2. Krvarenje desni

Prvo što moramo imati na umu jest da krvarenje desni dok četkate zube nije normalno. “To je uvijek znak za uzbunU. Tako vam vaše tijelo govori da nešto nije u redu”, kaže doktorica Wadia i dodaje da je krvarenje obično prvi znak bolesti desni. “Desni su povezane s ostatkom tijela i postoje dokazi o povezanosti bolesti desni i nekih drugih ozbiljnijih bolesti kao što su dijabetes, bolesti srca i bubrega”, dodaje.

3. Natečene desni

Neki lijekovi mogu uzrokovati zadebljanje i oticanje desni zbog čega ne bi bilo loše da se u takvom slučaju vaš stomatolog konzultira s vašim liječnikom opće prakse po pitanje moguće promjene lijekova. Osim što otečene desni mogu biti bolne i neugodne, otežavaju četkanje zbog čega može doći do bolesti desni.

4. ‘Ravni zubi’

Potpuno ravni zubi, odnosno, njihov rub, mogli bi ukazivati na to da u snu škrgućete zubima što je bak indikator stresa i tjeskobe. “Većina ljudi potpuno nesvjesno škrguće zubima i možda ne bi bilo loše nabaviti štitnik za zube”, kaže dr. Wadia.

5. “Prozirni” zubi

Ovo je indikator erozije zuba i znači da vam slabi caklina što posljedično može dovesti do lomljenja zuba. Uzrok tome može biti želučana kiselina koja pak može biti indikator refluksa.

6. Loš zadah

Čak jedna trećina ljudi pati od lošeg zadaha, a dva glavna krivca za to su bolest desni i naslage na jeziku. No, ponekad to može biti i indikator mekih drugig stanja, primjerice, ketoacidoze ili bolesti bubrega.

7. Suha usta

Prije svega, ovo je znak dehidracije koja može uzrokovati brojne probleme. No ponekad suha usta mogu biti i znak nekih kroničnih bolesti poput dijabetesa ili pak nekih autoimunih stanja.