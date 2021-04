10 PITANJA NA KOJIMA PADA VEĆINA MUŠKARACA: Koliko zapravo znate o vagini? Provjerite u ovom zabavnom kvizu

Što se događa “tamo dolje” često plaši muškarce i može im postati neugodno kada se razgovara o ženskom reproduktivnom zdravlju. Jedno istraživanje pokazalo je da čak 75 posto Britanaca nije učilo o ženskoj anatomiji u školi, a većina njih misli da je razgovor o vagini postao “prosti razgovor”, piše The Sun.

S druge strane, agencija za seksualno zdravlje Brook otkrila je kako 81 posto muškaraca u dobi od 18 do 24 godina smatra kako bi u školama trebali više učiti o reproduktivnom zdravlju. Svoje znanje testirajte u kvizu, a odgovore provjerite na kraju članka.

1. Jesu li vagina i vulva ista stvar?

a) Da

b) Ne

2. Rađa li se svaka žena s himenom?

a) Da

b) Ne

3. Koliko rupa ima vulva?

a) 2

b) 3

c) 5

4. Koji se dio vulve uzbudi tijekom seksa?

a) Maternica

b) Klitoris

c) Stidne usne

5. Koliko erogenih zona ima vulva?

a) 7

b) 5

c) 10

6. Kako se zove zvuk koji izlazi iz vagine?

a) Vaginalni vjetar

b) Vaginitis

7. Što može uzrokovati vaginalnu bol tijekom seksa?

a) Miomi (fibroidi)

b) Vaginalna suhoća

c) Vaginizam

d) Sve navedeno

8. Koliko često bi žene trebale napraviti Papa-test?

a) Svake tri godine

b) Jednom godišnje

c) Kada god požele

9. Koji je najmanje osjetljivi dio ženskog tijela?

a) Bočna strana grudi (side boob)

b) Leđa

c) Nožni prsti

10. Zašto bi žene trebale mokriti nakon seksa?

a) Da bi im orgazam dulje trajao

b) Kako ne bi zatrudnjele

c) Kako bi izbjegle infekcije

