ŽENA NA INTERNETU OTKRILA SVOJ ‘TAJNI LIJEK’ ZA ISPUCALE USNE: ‘U samo tjedan dana dogodila se velika promjena’

‘Bila sam ovisna o balzamu za usne, ali nijedna vrsta mi nije pomagala. Odlučila sam pronaći tajno oružje protiv pucanja usnica i našla sam ga’

U ovo doba godine mnoge muče ispucale i suhe usne, ali sad se ispostavlja kako za to nije kriva samo hladnoća. Korisnica se Reddita iznenadila otkrivši svoj “tajni lijek” za suhe i ispucale usne. Ona tvrdi kako je problem riješila jednostavnom promjenom zubne paste. “O moj Bože, razliku sam primijetila nakon samo tjedan dana, a zima ne može biti žešća nego što jest”, napisala je pod nadimkom dannelinflannel.

Alergična na sastojak paste za zube

Anonimna je korisnica priznala kako s usnama ima problema odmalena. “Mislim na stvarno suhe, ispucale usne koje se ljušte. Bila sam ovisna o balzamu za usne, ali nijedna vrsta mi nije pomagala. Odlučila sam pronaći tajno oružje protiv pucanja usnica i našla sam ga”, slavodobitno je zaključila.

“Nikad ni za milijun godina ne bih pomislila da je za sve kriva bila moja pasta za zube.” Istaknula je kako je za probu kupila pastu Sensodyne Pronamel i počela umjesto balzama koristiti vazelin. Ubrzo je saznala da je alergična na natrijev lauret sulfat, sastojak brojnih zubnih pasta, pa i one koju je prije upotrebljavala.

Vrlo uobičajena pojava

Do pucanja najčešće dolazi kad usnice izgube vlagu i počnu se ljuštiti, navodi NHS. No, zubne paste, vodice za ispiranje usta i kreme za sunčanje također mogu uzrokovati isušivanje, jer sadrže sastojke koji nadražuju kožu. “Sastojci iz zubnih pasta mogu uzrokovati nadražujući ili alergijski kontaktni dermatitis ili ispucale usne”, tvrdi dermatolog Anton Alexandroff. Kaže kako je ta pojava vrlo uobičajena. Dodaje da usnice mogu biti “osjetljive na određene proizvode”, osobito one s mirisima.

“Nije posve jasno je li za to stvarno kriva pasta za zube ili kombinacija drugih čimbenika. Isušene usnice nastaju zbog toga što one vrlo lako gube vlagu, pooštravajući kožu koja se potom počinje ljuštiti. Glavni krivac za to je vrijeme. Usnice su posebno osjetljive na hladan zrak i vjetar, kao i na sunce. Zato je to uobičajeni problem zimi”, objašnjava za Daily Mail.