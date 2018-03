ZAŠTO JE VODA VAŽNA ZA ORGANIZAM: Svakog dana gubimo preko tri litre, ovo su prvi znakovi opasnosti

Često zanemareno piće kod mnogih potrebno je zdravom funkcioniranju organizma više no što to mislite.

Ljudsko tijelo sastoji se od 75% vode, što stvara logičnu pretpostavku da nam je upravo voda potrebna kako bi mogli živjeti. Ona je doslovno najbitnija dnevna tvar u našem tijelu. Tijelo kroz dan gubi od dvije do tri litre vode na nekoliko različitih načina izlučivanjem – uriniranjem, znojenjem, disanjem.

Koliko vode je potrebno kroz dan?

Ljudsko tijelo, iako se većinski sastoji od vode, mnogo vode i gubi. Kod osoba koja su prehlađene, zaražene virusima i bakterijama, bolesne od neke bolesti, kod osoba koje mnogo vježbaju te kod trudnica, tjelesna potrošnja vode može biti veća od pet litara.

Kroz dan se preporučuje piti mnogo tekućine, no ne smijete zaboraviti kako neke tekućine mogu dodatno dehidrirati tijelo ili povećati gubitak vode. Tako su kava, čaj, alkohol i jako slatki napici zapravo diuretici koji uzrokuju gubitak vode, ali i izbacivanje one vode koje tijelo čuva u zalihama. Slična se stvar događa u organizmu kada ste bolesni, troše se zalihe koje su organizmu jako važne. U normalnim uvjetima vaše tijelo treba zamijeniti tekućine koje je izgubio tijekom dana. Većina tekućina mora biti zamijenjena običnom vodom, a ne diureticima. Tekućina koju dobivate može dolaziti od voća, povrća, juha i slično. Također nemojte zaboraviti, osjećaj suhoće u ustima je gotovo zadnji znak dehidracije, a ne prvi. Prve znakove ćete teško osjetiti, a vjerojatno ćete ih povezivati s umorom ili nečim sličnim.



Ovo su prvi znakovi da trebate popiti vode:

konstipacija crijeva

glavobolja

suha koža

umor

probavne smetnje

dobivanje težine

rijetko obavljanje male i velike nužde

Ako je dehidracija stalna i ne dajete tijelu dovoljno vode, posljedice mogu biti mnogo gore. Problemi sa uretrom kod muškaraca, nastanak bubrežnih kamenaca, upala mokraćnih mjehura i infekcije mokraćnog trakta samo su neke od njih.

Svaka osoba koja živi u umjerenoj klimi trebala bi popiti najmanje 1,5 litre vode dnevno. Ovoliki unos vode na dnevnoj bazi balansirat će gubitak vode i pomoći održavanju ispravne hidratacije tijela.

Zašto nam je potrebna voda?

Voda koju konzumirate kroz hranu i piće prolazi kroz cijeli organizam, do najmanjih stanica. Upravo iz tog razloga je jako važna za zdravo tijelo. Nakon što ju popijete i ona prođe u želudac, ulazi u tanko cvijevo gdje se uglavnom apsorbira, a ostatak prolazi u debelo crijevo. Nakon toga ona prolazi kroz crijevnu sluznicu u krvotok te u intersticijalno tkivo koje čini okvir svakog organa. Uz to ulazi u stanice svakog organa. Voda igra važnu ulogu u gotovo svakoj funkciji u tijelu.

Pomaže ukloniti otpadne tvari

Uriniranje je jedan od načina na koje se tijelo rješava toksina i neželjenih tvari. Uz to kroz urin izlaze i sve bakterije, paraziti i slično s čime bi se vaše tijelo moglo boriti. Tekućina koja prolazi kroz tijelo pomoći će u izbacivanju neželjenih stanica.

Regulira tjelesnu temperaturu

S razlogom se ljeti, kada se znojimo osjećamo žedni. Voda je potrebna tijelu kako bi se moglo normalno ponašati u svakoj vremenskoj situaciji, ali i prilikom bolesti kada je potrebno vratiti povišenu tjelesnu temperaturu na normalnu razinu. Voda ima veliki kapacitet topline koji pomaže ograničiti promjene tjelesne temperature u toploj ili hladnoj okolini. Ona omogućuje tijelu da oslobađa toplinu kada je temperatura okoline viša od tjelesne temperature – primjer za to je znojenje koje učinkovito hladi tijelo.

Izaziva kemijske i metaboličke reakcije

Voda omogućava reakciju hidrolize i tako sudjeluje u biokemijskom slomu onoga što jedemo. Ona je zaslužna za dobivanje proteina, lipida i ugljikohidrata koji su nužni za zdrav i jak organizam i imunološki sistem.

Transport hranjivih tvari kroz tijelo

Voda kao glavni sastojak krvi pridonosi transportu hranjivih tvari u stanice. U velikoj se razini hranjive tvari prenose upravo krvlju. Voda je glavni nosač tih hranjivih tvari.

Osigurajte svom organizmu dovoljno vode te budite vitalni i zdravi. Pokušajte steći naviku piti vodu i onda kada ne osjećate žeđ. Osjećaj žeđi govori da je već kasno i da vam tijelo već žudi za vodom. Uvijek sa sobom nosite bočicu vode, neovisno o tome o kojem se godišnjem dobu radi. Posebno budite oprezni za vrijeme vrućih ljetnih mjeseci jer će vaše tijelo tada trošiti mnogo više vode no što to mislite. Ako do sada već niste stekli naviku piti vodu, možete si pomoći s voćnim sokovima, smoothijima bez šećera ili jednostavno vodom s limunom. Osim što ćete tijelu dati vode, pomoći ćete mu s vitaminima i ostalim hranjivim mineralima.