VAGINA U SVIM VARIJANTAMA: Kako doista izgleda i što je normalno? Ove ilustracije će vam srušiti predrasude

Nema čovjeka koji se barem jednom u životu nije zapitao – je li na meni sve normalno? OK, neke bojazni možete prokomentirati s obitelji ili prijateljima, ali nikomu baš nije najugodnije razglabati o najintimnijim stvarima, kao što je izgled spolnih organa.

Uvelike zabrinjava podatak da je u razdoblju od 2015. do 2016. godine više od 200 maloljetnih djevojaka otišlo na plastičnu korekciju vulve. Da stvar bude još šokantnija, od toga je njih 150 bilo mlađe od 15 godina, piše Mirror.

Da bi se ta stravična statistika iole proljepšala, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists napravio je ilustracije koje detaljno prikazuju sve moguće varijante ženskoga spolnog organa. Možda se, nakon što ih sve pogledate, napokon prestanete brinuti oko svojega izgleda “tamo dolje”.

Svi oblici i vrste vulve

Nijedna žena nije ista, pa kako onda možete očekivati da su njihovi intimni dijelovi strogo školskoga izgleda?! Važno je da znate kako su sve nepravilnosti i asimetrije na vulvi (vanjskom dijelu vagine) apsolutno normalne.

Stidne usne najviše variraju

Žene se najviše brinu zbog izgleda stidnih usana. Profesionalci i ovdje napominju kako je varijacija bezbroj i ne trebate se sramiti ako vam je jedna veća od druge ili su vam usmine previše prema van.

Klitoris se znatno mijenja

Klitoris ili dražica najosjetljiviji je dio vagine i obično najzaslužniji za ženski orgazam. Prilikom seksualne uzbuđenosti, on može znatno narasti i nabubriti, s obzirom na to da tada krv više pumpa u taj dio tijela. Neke žene imaju gotovo nevidljiv klitoris, dok je drugih veći i uočljiviji. Naravno, sve je to normalno.