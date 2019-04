VAGINA SE MIJENJA S GODINAMA, ZNATE LI KAKO? Nije uvijek ružičasta i vlažna, evo što i kada možete očekivati

Prije menopauze sve je super, ali onda stvari kreću nizbrdo – ponekad i doslovno

Starenje ne utječe samo na kožu lica. “Prije menopauze, vagina treba biti ružičasta i vlažna. Ali kada se količina estrogena počne smanjivati u menopauzi, koža postaje bljeđa, a vagina opuštenija i suša. Starenje također uzrokuje da elastičnost vagine ne bude na istoj razini. Budući da vaginalni mišići slabe, nekim se ženama napravi prolaps (spuštanje maternice, mjehura ili rektuma u vaginu)”, objasnila je ginekologinja Tania Adib za Mirror.

Pranje i gljivice

Jedna od najzapaženijih nuspojava menopauze jest vaginalna suhoća, što može uzrokovati upalu tijekom snošaja, a i ostale svakodnevne aktivnosti poput hodanja mogu biti bolne. Nasreću, u ljekarni se mogu kupiti estrogenske kreme za mazanje vagine. “Potrebno je biti oprezan s pranjem i izbjegavati sapune s mirisima jer oni mogu iritirati osjetljivo žensko područje. Čista je voda obično dovoljna, a postoje i namjenski sapuni za intimnu njegu bez mirisa.

Tri od četiriju žena iskuse gljivičnu infekciju vagine u nekom stadiju života, a rizik se povećava u menopauzi. “Kada razina estrogane padne i vagina se isuši, njezin pH raste, što se dovodi u vezu sa smanjenjem zdravih bakterija, zbog čega je vagina sklonija infekcijama kao što su gljivice”, kazala je Adib. Ako imate simptome kao što su svrbež, gust bijeli iscjedak s mirisom i osjećaj nelagode, vjerojatno imate gljivice i trebali biste se ići pregledati.

Samo pamuk

One ponekad prođu same od sebe, no za to je potrebno dulje razdoblje. Neke su žene posebno oajetljive na infekcije i teško ih liječe. “To je često zbog njihova imunosnog sustava, koji napadaju brojni čimbenici povezani sa stresom. Gljivice možete dobiti i ako se brišete prema naprijed. Tada bakterije iz anuse lako prelaze na vaginalno područje”, upozorava ginekologinja.

Vrlo je važno i od kojeg su materijala gaćice koje nosite. Bilo da ste ljubitelj tangi ili klasičnih, najbolje je da one budu od pamuka. “Umjetni materijali sadrže opasne kemikalije i boje koje iritiraju vulvu. Ako je moguće, spavajte bez donjeg rublja ili barem u udobnim pamučnim gaćicama”, savjetuje Adib.