UMNI TRIK KOJI ZAMJENJUJE 44 MINUTE SNA: Na poslu vam se sklapaju oči? Za samo 10 minuta bit ćete kao novi

Ova metoda pokazala se vrlo korisnom za ljude koji se noć prije nisu dovoljno naspavali, ali ne i za one koji su odspavali puno preporučeno vrijeme, a svejedno se osjećaju iscrpljeno

Osjećate li se iscrpljeno i očajnički vam je potreban san, ali si to, naravno, ne možete priuštiti na poslu. Postoji 10-minutni trik koji možete izvoditi bilo gdje, a navodno ima iste koristi kao 44 minute spavanja, prema najnovijem istraživanju.

Ova je tehnika idealna za ljude koji su prezaposleni da bi si priuštili poslijepodnevno drijemanje, a žele brzinsko punjenje baterija. Umna meditacija podrazumijeva usmjeravanje potpune pozornosti na ono što se događa u vama i izvan vas, trenutak po trenutak, bez prosuđivanja.

DNEVNIK KAO SCENARIJ ZA HOROR: Muškarac tjedan dana spavao samo dva sata dnevno i bilježio sve što mu se događa

Funkcionira samo ako se niste naspavali

To znači da pomno istražujete vlastite misli, osjećaje te osjetila okusa, dodira, mirisa, vida i sluha. U isto vrijeme ste u potpunosti svjesni svoje okoline. Umna meditacija može se razlikovati od osobe do osobe, ovisno o tome što koga opušta.

To mogu biti vježbe dubokoga disanja, meditacije ili kratke šetnje. Ova metoda pokazala se vrlo korisnom za ljude koji se noć prije nisu dovoljno naspavali, ali ne i za one koji su odspavali puno preporučeno vrijeme, a svejedno se osjećaju iscrpljeno, prenosi The Sun.