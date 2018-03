ULJE OD RUŽMARINA: Nema što neće popraviti, a s ovim receptom ga možete raditi kod kuće

Premda se u našim predjelima ružmarin koristi kao začinska biljka, popularno je i ulje od ružmarina kao pomoć u mnogih tegobama.

Ovo je jedno od najpopularnijih eteričnih ulja radi široke lepeze zdravstvenih koristi. Može se koristiti protiv stresa i tjeskobe, za poboljšavanje pamćenja te protiv alergija i prhuti. Odličan je za jačanje organizma, a koristi se već od davnina za pripremu hrane, kozmetičke proizvode i kao prirodni lijek.

Voli sunce i lako se uzgaja

Naziv ružmarin potječe od latinskog naziva ros i marinus što bi u prijevodu značilo morska rosa. Ova biljka voli povjetarac i vlagu. Ružmarin je grmolika zimzelena biljka s krhkim svjetloplavim cvjetovima. Po pričama iz davnina ova biljka je posvećena Afroditi, božici ljepote i ljubavi. Smatra se da je ovo odlična biljka za mozak i krv te za osnaživanje pamćenja. Sadi se uz pomoć reznica, a može se posaditi i svježe sjeme u travnju.

Ružmarin voli puno sunca, izdržljiv je i otporan na mrazove. Voli rasti uz zid koji gleda na jug, a zimi ga je pametno odnijeti na neko zatvoreno mjesto kako ne bi morao trpiti niske temperature. Višegodišnja je biljka i može se uzgajati kroz cijelu godinu.



Ulje od ružmarina za jačanje organizma

Ovo ulje odlično utječe na tjelesno zdravlje, mentalne sposobnosti ali je odlično za njegu kose i kože.

Odličan u borbi protiv stresa

Ružmarinovo ulje u sebi sadrži mirisne molekule koje pomažu smanjiti razinu kortizola koji se smatra hormonom stresa. Višak hormona korizola u tijelu može biti faktor koji povećava mogućnost dobivanja prekomjerne težine. Uz to utječe na rad štitnjače i čitavi imunološki sustav. Visoka razina kortizola u tijelu također ima utjecaj na povećanje razine šećera, kolesterola, krvnog tlaka što znači da može utjecati na nastanak raznih krvožilnih bolesti. Udisanje ulja na samo nekoliko minuta će već dovesti do značajnog smanjivanja razine kortizola.

Poboljšava pamćenje

Svojim pozitivnim djelovanjem protiv stresa, ružmarinovo ulje pomaže u opuštanju tijela i uma, te omogućava spokoj. Poboljšava intelektualne sposobnosti i pomaže prilikom usvajanja novog gradiva i informacija. Iz tog razloga je odličan za korištenje kod učenika i studenata ili prije kakvog razgovora za posao.

Idealan preparat za kosu i vlasište

Ulje od ružmarina pomoći će vam riješiti se peruti, čak i one masne. Upravo radi svojstva koja pojačavaju cirkulaciju kože, na vlasištu će poticati rast dlake te brže čišćenje. U mnogim šamponima koji su namijenjeni za jači rast kose nalazi se upravo ružmarin. Pomaže oporaviti oštećene i suhe vrhove kose te održava zdravlje vlasi ako kosu često fenirate ili tretirate peglom za kosu. Kako bi iskoristili te prednosti ulja, ukapajte par kapi u šampon koji inače koristite ili masirajte vlastište svakih nekoliko dana. Osim toga možete napraviti tretman za kosu s toplim uljem ružmarina. Jednostavno pomiješajte dvije žlice kokosovog i ricinusovog ulja. Ugrijte ih na vatri pa u to stavite eterično ulje ružmarina. Smjesa mora biti topla, ali ne vruća i takvu ju trebate nanijeti na korijen kose. Blago masirajte vlasište dok to radite i već ćete nakon nekoliko tretmana osjetiti veliku promjenu.

Smanjuje bolove

Kod glavobolja, reumatizma, artritisa ili bolova u mišićima može se koristiti ulje od ružmarina. U ovim situacijama može se koristiti za masiranje bolnog područja ili za stvaranje kupki koje će olakšati bolove u nogama, bolove u kostima i zglobovima.

Uspješan u borbi protiv celulita

Ulje ružmarina je poznato po tome da poboljšava cirkulaciju i prokrvljenost kože i organa. Ovo znači da će pozitivno djelovati na uklanjanje celulita na koži. Također je dobar za poboljšavanje cirkulacije kod osoba koje često imaju hladne ruke ili noge. Da bi to postigli dodajte par kapi u ulje za masiranje i utrljajte u bolno područje ili dio kože gdje imate celulit.

Sredstvo za deinfekciju i protiv infekcija

Od ulja ružmarina proizvode se mnogi preparati za održavanje higijene usta. Poznat je i po tome da je čest sastojak tonika za ispiranje usta. Ujedno je, kao i kadulja, učinkovit u uklanjanju lošeg zadaha iz usta. Ljekovitost ulja od ružmarina može se osjetiti i u borbi protiv infekcija i prehlada jer ima antiseptičko djelovanje. Ako imate začepljen nos, bolno grlo ili ostale simptome prehlade, samo ga lagano utrljajte na grlo ili sinuse. Pomoći će i ako se inhalirate s vodom u koju ste stavili nekoliko kapi eteričnog ulja ružmarina.

Poboljšava probavu

Ne samo konzumiranjem u kulinarskim proizvodima, već i u obliku ulja, ružmarin može pomoći u probavnim smetnjama. Ono će pomoći u ublažavanju nadutosti, grčeva u trbuhu te prilikom zatvora. Odlično djeluje na žuć i jetra te je kao takvo odlično sredstvo za detoksikaciju.

Prilikom korištenja ulja ružmarina za masažu ili obloge, nikako nemojte koristiti velike količine. Idealno bi bilo da ga razblažite u baznom ulju ili dodajete u losione i šampone. Također ako se odlučite inhalirati kako bi poboljšali rad respiratornog sustava, koristite samo par kapi eteričnog ulja.

Napravite macerat od ružmarina kod kuće

Ovaj ljekoviti preparat ne morate samo kupiti gotov, već ružmarin možete uzgojiti kod kuće i raditi vlastito ulje ili macerat od ružmarina. Za to će vam biti potreban svježi ružmarin (dovoljno da napuni cijelu staklenku), hladno prešano ulje po izboru te staklenka u kojoj ćete ga držati. Operite i osušite ružmarin na suncu i stavite listiće u staklenku do vrha. Na to utočite ulje po izboru tako da ostavite tek prst prazno od vrha staklenke. Čvrsto ju zatvorite, protresite i pokrijte papirom. Stavite ju da odstoji na sunčanom prozoru oko 40 dana. Svakih par dana protresite staklenku. Kada prođe nešto više od mjesec dana procijedite ga kroz gazu u tamniju staklenku. Kada je gotovo dopustite mu da se slegne i stavite u hladnjak. Ovakvo domaće ulje od ružmarina morat ćete držati u hladnjaku i koristiti najviše šest mjeseci.

Cijena ulja od ružmarina za 10ml je oko 45 do 85 kuna, a mogu se kupiti u raznim prodavaonicama koje prodaju ulja za masažu i eterična ulja.