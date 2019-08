TRIK REKTALNOG KIRURGA ZA ČIŠĆU STRAŽNJICU: ‘Obmanuli su vas, jedino ovako zaista skinete izmet s anusa’

Kao i kod drugih dijelova tijela, sapun i topla voda najbolji su za čišćenje stražnjice. Ipak, pripazite na ovih nekoliko stvari

Toaletni je papir ultimativno rješenje za brisanje stražnjice poslije velike nužde – ili su nas samo natjerali da tako mislimo?! Rektalni kirurg iz New Yorka Evan Goldstein vjeruje kako postoji znatno bolji i učinkovitiji način za održavanje higijene analnoga područja.

“Razne tvrtke koje proizvode toaletne papire učinile su sjajan posao tjerajući nas da mislimo kako je njihov proizvod zaista higijenski, ali nije”, tvrdi Goldstein i objašnjava da se uporabom toaletnog papira fekalne materije samo razmazuju te da pritom zapravo ne očistite dovoljno to područje.

Da bi dokazao istinitost svoje tvrdnje, kirurg je naveo dobru usporedbu. Zamislite da pseći izmet na cipeli samo obrišete papirom, umjesto da ga isperete! Ne zvuči kao rješenje problema? Jednako je i s brisanjem stražnjice.

VODIČ IZ 1891. RIJEŠIO VELIKU LJUDSKU DVOJBU: Napokon znamo kako se pravilno stavlja WC papir na držač!

Papir stvara ranice

Osim toga, brisanje toaletnim papirom može uzrokovati ranice na anusu. “Ne samo da brisanje WC papirom nije idealno, već ono zapravo može dovesti do ozljeda”, upozorava Goldstein.

Suhi toaletni papir može biti abrazivan, stoga ako se netko obriše previše puta ili prejako, tanka i osjetljiva koža na analnom otvoru može puknuti, što uzrokuje krvarenje ili bol. Rješenje za to je, prema Goldsteinu, korištenje bidea.

Kao i kod drugih dijelova tijela, sapun i topla voda najbolji su za čišćenje stražnjice. Ali, važno je birati sapun koji je nježan za kožu – na ambalaži takvih sapuna naglašeno je da su pogodni za osjetljivu kožu.

LIJEČNICA UPOZORAVA: NE RADITE OVO U JAVNOM WC-U! Najveća opasnost uopće nije ono što mislite

Pomažu i vlažne maramice

Također, važno je pripaziti da se sapunom ne trlja stražnjica pa zatim drugi dijelovi tijela, posebno ne lice. Nakon pranja, stražnjicu nježno obrišite mekanim ručnikom.

Od toaletnog papira puno su bolji izbor i vlažne maramice. To znaju i neke poznate svjetske face, poput glumaca Will Smitha i Terrencea Howarda, koji priznaju da godinama stražnjicu brišu vlažnim baby maramicama. No, nemojte ih bacati u zahod jer se ne raspadaju u vodi kao WC papir pa ćete začepiti odvod!

Ako ne želite upotrebljavati bide ili ga nemate kod kuće, prilikom brisanja nemojte koristiti preveliku silu, kako biste spriječili previše trenja i time uzrokovali ranice”, zaključuje Goldstein.