Kada je osobna trenerica Hannah Dales (27) na Instagramu objavila fotografiju svoga napuhnutog trbuha, mnogi su njezini pratitelji pomislili kako najavljuje da je trudna. Ali to nije bio slučaj. Poznata po svojoj iskrenosti na društvenim mrežama, ona vjeruje kako svi trebaju naći vremena za zdravlje i otvoreno govoriti o svakodnevnim borbama koje prolaze.

Kada je objavila footgrafiju sebe u dvije varijante, jednu na kojoj je naduta i drugu na kojoj joj je trbuh ravan, dobila je mnogo pozitivnih riječi ohrabrenja i pohvale žena koje također pate od kronične nadutosti.

Napitak za dobro jutro

“Češće sam naduta nego što nisam i uz pomoć profesionalaca pokušavam otkriti što je glavni uzrok toga stanja. Dosad sam svašta probala: eliminiranje određene hrane, smanjenje konzumacije glutena, mliječnih proizvoda, jaja, i pšenice. Povećala sam unos probiotika i dodataka prehrani koji su dobri za zdravlje crijeva; sve je to pomoglo na neki način. No, moj je problem više od same intolerancije na hranu”, ispričala je trenerica.

Istaknula je kako su brojni čimbenici odgovorni za nadutost kod žena, uključujući hormonske promjene, osobito u danima neposredno prije i poslije menstruacije. S godinama iskustva u fitnessu i zdravom životu, što ova osobna trenerica savjetuje ženama koje pate od nadutosti? Opisala je kako izgleda njezin dan. Dales ustaje svakog jutra u četiri sata i dan započinje šalicom tople vode, limuna i malo jabučnog octa kako bi potaknula probavu.

Što se smije, a što ne?

Kao opće pravilo, istaknula je da nadutost najčešće izaziva hrana koja sadrži gluten, mlijeko i velike količine jaja i pšenice, no napominje kako svatko najprije treba obaviti pretrage i utvrditi je li intolerantan i na koje namirnice. Također preporučuje uzimanje probiotičkih dodataka prehrani jednom na dan kako bi se povećao broj dobrih bakterija u crijevima. Jedenje priloga koji uzrokuju upalu, kao što su luk i češnjak, često je krivac za nadutost, stoga ona tu vrstu hrane izbjegava kad god može.

Dales savjetuje vođenje dnevnika tijekom tjedan dana i zapisivanje nakon kojih ste namirnica primijetili povećanu nadutost. Ako uočite određeni obrazac jela, pića ili snackova koji potiču nadutost, bilo bi dobro da svoja saznanja podijelite s liječnikom.