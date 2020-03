SVE ŠTO MORATE ZNATI O PANDEMIJI U HRVATSKOJ: Koga kontaktirati, kako se ponašati, što kupiti, a što dobivate besplatno

Budući da se mjere mijenjaju praktično iz dana u dan, pratite službene stranice svojih općina, gradova i županija i njihove objave najnovijih lokalnih informacija

Sve je više oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj, stoga je važnije nego ikad da se svi građani strogo pridržavaju uputa i mjera koje se provode na nacionalnoj i lokalnoj razini. Prikupili smo ih sve kako bismo vam olakšali snalaženje u ovo teško vrijeme.

Tko mora u karantenu, a tko u samoizolaciju?

Hrvatske vlasti u nedjelju su zbog epidemije koronavirusa na gotovo cijelu Europu proširile krug zemalja iz kojih će se nakon ulaska u Hrvatsku morati u samoizolaciju na 14 dana, priopćio je MVEP, naglasivši da se mjera jednako odnosi na hrvatske i strane državljane.

U samoizolaciju će sada, među ostalima, morati svi ljudi koji stižu iz Slovenije, Austrije, Švicarske, Španjolske, Nizozemske, Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Češke, Slovačke, Poljske, Mađarske, Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade.

Cijeli popis, na kojem zasad nisu, na primjer, Belgija, Srbija i BiH, može se vidjeti na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Državljani Italije, Irana, te stanovnici kineske pokrajine Hubei, njemačkog okruga Heinsberg i dijelova Južne Koreje po ulasku u Hrvatsku moraju u četrnaestodnevnu karantenu. Radi se o odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koji je u nedjelju pojačao paket mjera za smanjenje unosa bolesti u populaciju i jačanje nadzora nad širenjem koronavirusa.

U TIJEKU EVAKUACIJA PACIJENATA IZ KB DUBRAVA; Ministar: ‘Imamo pojavu virusa u zdravstvenom sustavu. Sada smo ušli u 3. fazu’

Koga kontaktirati u slučaju simptoma?

Telefonski brojevi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temu koronavirusa dostupni su za građane svakoga radnog dana između osam i 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati:

091 468 30 32

099 468 30 01

“Molimo Vas, kontaktirajte nas telefonski, a ne putem SMS-a. Iz tehničkih razloga ne možemo Vam odgovarati na SMS poruke koje su poslane na ove mobitele”, napominju iz HZJZ-a.

Ovdje su brojevi telefona epidemiologa po županijama:

Također, sve informacije možete potražiti na stranicama HZJZ-a.

Stožer Civilne zaštite RH isto ima info telefon; 01 38 55 950, a kontaktirati ih možete između osam i 20 sati. Sva priopćenja Civilne zaštite RH potražite OVDJE.

Zagreb uspostavlja ordinacije za pregled potencijalno zaraženih koronavirusom

Kako je Grad Zagreb izvijestio putem društvenih mreža, od ponedjeljka se uspostavlja šest izdvojenih ordinacija u koje će se moći javiti svi sa sumnjom na zarazu koronavirusom. Nastavno na uputu Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, na lokacijama domova zdravlja na području Grada Zagreba, uspostavljaju se izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost koronavirusom, izvijestili su iz Grada Zagreba.

Ordinacije, koje će raditi 24 sata dnevno, započinju s radom u ponedjeljak, 16. ožujka 2020, od 8 sati i to na sljedećim lokacijama:

Dom zdravlja Zagreb – Centar:

Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22

Laginjina 16

Dom zdravlja Zagreb – Istok:

Hirćeva 1

Grižanska 4

Dom zdravlja Zagreb – Zapad:

Prilaz baruna Filipovića 11

Park stara Trešnjevka 3

Važno je podsjetiti sve koji sumnjaju na zarazu da nikako sami ne izlaze iz kuće i odlaze do Domova zdravlja nego se prvo jave dežurnim epidemiolozima ili na posebne brojeve HZJZ-a na temu koronavirusa koji su dostupni za građane svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati: Brojevi su 091 468 30 32 i 099 468 30 01

Kazna za kršenje samoizolacije i do 120.000 kuna

Državni inspektorat objavio je danas kazne za prekršitelje mjere samoizolacije ili drugih mjera zbog koronavirusa, a koje iznose 8000 kuna za prvo kršenje, dok se kazne za one koji više puta prekrše mjere penju i do 120.000 kuna.

“Temeljem Zakona o državnom inspektoratu (članak 127.) fizičkoj osobi koja se nije pridržavala uručenog Rješenja, sanitarni inspektori Državnog inspektorata izdat će Prekršajni nalog na iznos od 8.000 kuna”, priopćio je glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Istovremeno sanitarni inspektori uz prekršajni nalog prekršitelju će uručiti i Rješenje o izvršenju rješenja temeljem članka 139. Zakona o općem upravnom postupku. Tim rješenjem opomenut će prekršitelja ako se ne bude pridržavao naredbe temeljem izdanog Rješenja sanitarnih inspektora DIRH-a, da će platiti novčanu kaznu i to prvi puta u iznosu od 30.000 kuna, drugi puta u iznosu od 60.000 kuna, treći puta u iznosu od 120.000 kuna, a sve sukladno članku 142. Zakona o općem upravnom postupku, dodaje se.

Izvršenje naplate tako izrečene novčane kazne izvršit će se prisilnim putem FINA-e.

MINISTAR JE POTVRDIO DA HRVATSKOJ SLIJEDE RIGOROZNE MJERE: ‘Naš život će se početi malo ozbiljnije mijenjati…’

Prevencija širenja zaraze

Redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola. Dok kašljete i kišete, prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom, koju poslije bacite u koš za otpad i operite ruke. Izbjegavajte dodirivanje lica, usta, nosa i očiju.

Izbjegavajte bliske kontakte s ljudima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj ili kratak dah. Izbjegavajte rukovanje i održavajte razmak od najmanje jedan metar tijekom razgovora. Izbjegavajte i veće skupine ljudi te javna okupljanja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim stranicama donosi niz mjera i uputa za zaštitu od bolesti.

Ekonomske mjere Vlade za ublažavanje krize

Odgodit će se plaćanje poreza na dohodak, poreza na dobit i plaćanje doprinosa. Dio prihoda koji će sada zbog toga biti manji lokalnim jedinicama će središnji proračun nadomjestiti, najavio je predsjednik Vlade dodavši da će idući tjedan u žurnu saborsku proceduru Vlada uputiti izmjene odgovarajućih zakona.

Pritom će Ministarstvo financija utvrditi kriterije za odgodu navedenih plaćanja i fokusirati mjere na one poduzetnike koji su direktno pogođeni.

Lokalne mjere gradova, općina i županija

Budući da se mjere mijenjaju praktično iz dana u dan, pratite službene stranice svojih općina, gradova i županija i njihove objave najnovijih lokalnih informacija. Nove mjere uvela je Istarska županija, koja je zabranila rad ugostiteljskih objekata, ograničila radno vrijeme trgovačkih lanaca i trgovina i uvela strogu kontrolu samoizolacije. Ugostiteljski objekti moraju prestati raditi od nedjelje pa do 14. travnja. U to ne ulaze dostave hrane te rad pučke kuhinje,koji će raditi uz maksimalne mjere predostrožnosti.

S radom prestaju i uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje neposredni bliski kontakt s klijentima. To su frizeri, pedikeri, brijači i kozmetičari, koji također moraju prekinuti rad do 14. travnja.Trgovački centri mogu raditi maksimalno do 18 sati, a moraju se pridržavati mjera kao što su:ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u centru na način da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u centar.

Ispred blagajni na pod treba staviti oznake razmaka od najmanje metar do metar i pol te omogućiti da radi što veći broja blagajni radi veće protočnost. Manje trgovine prehrambenim proizvodima smiju raditi do 18 sati, ali također uz ograničen broj ljudi koji je istovremeno unutra, poručuju iz Stožera.

HRVATSKA JE ZNATNO POSTROŽILA UVJETE ULASKA U ZEMLJU! Svi koji dolaze iz ovih zemalja u Hrvatsku moraju u samoizolaciju

‘Košarica’ za samoizolaciju

Pametna izrada popisa namirnica može vam pomoći da lakše izdržite izolaciju. Već smo se uvjerili u to koliko ljudi panično pustoše trgovine i tako uskraćuju iste potrepštine drugima. Kupujte razumno, a ne panično!

Dovoljno je da imate namirnica za dva tjedna, tako da vam deset paketa WC papira, 20 kilograma brašna i 15 litara ulja uistina ne treba. Pratite dnevna izvješća i upute koje šalju nadležne službe kako biste bili u tijeku s informacijama i svakako se pridržavajte savjeta struke.

Kako prilagoditi svakodnevni život u Hrvatskoj

Dodatne upute za pojedince – što sami možete učiniti za sebe i svoje bližnje:

Što češće perite ruke, a obavezno ih perite prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa te uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti toplu tekuću vodu iz slavine i sapun, a ako to u datom trenutku nije izvedivo možete koristiti i dezinfekcijsko sredstvo na bazi alkohola (najmanje 60% etilnog alkohola) koje treba dobro utrljati u dlanove.

Pri pranju ruku pridržavajte se naputaka za pravilno pranje ruku: https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku poželjno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu. Ako takvi nisu dostupni, koristite ručnike i zamijenite ih kada postanu vlažni.

Kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije odbacite u koš za otpad s poklopcem te operite ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenite lice od drugih osoba.

Izbjegavajte dodirivanje lica, usta i očiju rukama.

Nemojte dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama.

Provjetravajte prostorije i boravite što više na otvorenom.

U igri s djecom koristite igračke tvrdih, glatkih površina koje se lako mogu očistiti.

Izbjegavajte kontakt s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah.

Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce te održavajte razmak od barem 1m kod razgovora.

Izbjegavajte veće grupe ljudi i javna okupljanja.

Što više hodajte i koristite bicikl, a izbjegavajte korištenje javnog prijevoza.

U javnom prijevozu, kinima, kazalištima i drugim javnim prostorima, ako nije moguće da ih izbjegnete, sjednite na što većoj udaljenosti od drugih osoba, te se posebno dosljedno pridržavajte svih higijenskih pravila.

Ne pušite! Prestanak pušenja smanjuje rizik za razvoj teške plućne bolesti uzrokovane novim koronavirusom.

Najmanje dva puta dnevno čistite sve dodirne površine: radne površine, pametne i druge telefone, POS uređaje, tipkovnice, konzole, računala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba.

Dodirne površine koje koristi veći broj osoba, poput POS uređaja, prekrijte jednokratnim maramicom ili papirnatim ručnikom te preko njih dodirujte uređaj.

Svaki dan čistite domaćinstvo uobičajenim deterdžentom za kućanstva i vodom. Kod korištenja dezinficijensa kao i deterdženata neophodno je pridržavati se uputa proizvođača.

Posebno često čistite dodirne točke u kućanstvu kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju i zvona na vratima.

Ako imate simptome respiratorne bolesti (kašalj, kihanje, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah):

• ostanite kod kuće (ne idite na posao, u školu, druge kolektive, veća obiteljska okupljanja i javna

mjesta)

• javite se telefonom (ili e-porukom) izabranom liječniku te izbjegavajte odlazak u zdravstvenu

ustanovu ako vam to nije savjetovao liječnik telefonom

• u slučaju hitnosti nazovite 112.

Ograničenja cijena proizvoda

Vlada je donijela Odluku o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode.

Ova Odluka donosi se radi sprječavanja negativnih učinaka promjene pojedinih cijena proizvoda i radi sprječavanja monopolističkoga određivanja cijena proizvoda, a u vezi s nastalom epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS–CoV-2 u Republici Hrvatskoj, čime se osigurava zaštita zdravlja i života ljudi.

Odlukom se određuju proizvodi na koje se primjenjuje mjera kontrole cijena: brašno, mlijeko i mlijeko u prahu, jaja, šećer, sol, riža, tjestenina, svježe meso, riba, voće i povrće, mesne konzerve, riblje konzerve, jestivo ulje, dječja hrana, dječje pelene, voda za piće, deterdžent za rublje, deterdžent za suđe, sapun, sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrirani alkohol), zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća, zaštitne naočale i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele, zaštitne maske – kirurška, FFP2, FFP3, respiratori/transportni ventilatori, lijekovi i medicinski proizvodi te posteljno i ostalo rublje za zdravstveni sustav.

Odluka se odnosi na subjekte koji obavljaju registriranu djelatnost proizvodnje i trgovine na području Republike Hrvatske.

U skladu sa Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena, najvišom cijenom smatra se cijena proizvoda na dan 30. siječnja 2020. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila zaraznu bolest COVID-19 javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnoga značaja.

Također, ovom Odlukom ovlašćuje se ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta da, u slučaju opasnosti od nestašice navedenih proizvoda, ograniči njihovu prodaju izvan područja Republike Hrvatske, u skladu s člankom 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Za provedbu nadzora zadužuje se Državni inspektorat koji će o provedenom nadzoru redovito obavještavati Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

CIJENE ĆE IPAK RASTI? IZ HGK PORUČUJU: ‘Zadnju riječ imat će tržište s obzirom na otežanu proizvodnju i prijevoz roba’

Školska nastava na internetu i televiziji

Od ponedjeljka, 16. ožujka, prestaje nastava na dva tjedna u osnovnim i srednjim školama. Isti režim vrijedit će i za vrtiće i fakultete, s tim da odluku o radu vrtića formalno donose jedinice lokalne samouprave.

Pritom će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole pratiti nastavu putem posebnih emisija na Hrvatskoj radioteleviziji te putem Sportske televizije. Viši razredi imat će online nastavu. Premijer je pojasnio da će nastavnici od ponedjeljka nastaviti dolaziti u škole te da će djeca koja nemaju mogućnost ostati kod kuće također moći dolaziti u škole, kao i vrtiće.

MINISTARSTVO OBJAVILO RASPOREDE SATI: Evo kako će nastavu pratiti osnovnoškolci, a kako srednjoškolci

Što se nudi besplatno u izolaciji?

Nakon što su strane tvrtke krenule s trendom davanja popusta u doba pandemije, i naše tvrtke odlučile su ponuditi i više nego dobar razlog da građani poslušaju nadležne službe i izbjegavaju javna okupljanja.

Tako je, primjerice, Kino Mediteran na originalan način odlučilo razveseliti ljubitelje filmova.

“Ako može Pornhub, možemo i mi. Kad već ne možete u kina, mi vas častimo kvalitetnim filmovima. Na našoj stranici odaberite neke od 20 filmova iz naše ponude te ih besplatno pogledajte uz kod KARANTENA. Broj kodova je neograničen. Slušajte preporuke, čuvajte se i uživajte u filmovima”, stoji u Facebook objavi Kina Mediteran.

I Pickbox Now apelira na solidarnost te odgovorno ponašanje.

“Naš mali doprinos zajednici u ovoj neočekivanoj situaciji je besplatno korištenje Pickbox NOW usluge. Sve serije, filmove i dokumentarne emisije dostupne su na području Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore”, objavili su na Facebooku.

Pogodnosti koje nude telekom operateri

Dva domaća telekom operatora A1 Hrvatska i Tele2 Hrvatska odlučili su se učenicima omogućiti besplatan pristup internetu dok traje nastava na daljinu. Sve se to radi u suradnji s nadležnim resornim ministarstvom i vrlo je važno za svu djecu da imaju kvalitetan pristup internetu i svim potrebnim obrazovnim sadržajima.

S obzirom na odluku Vlade Republike Hrvatske o prekidu rada vrtića, osnovnih i srednjih škola na dva tjedna, a u sklopu mjera suzbijanja širenja zaraze koronavirusom, A1 Hrvatska će svim korisnicima TV usluge od ponedjeljaka besplatno omogućiti sve kanale namijenjene djeci.

Radi se o ukupno 14 dječjih kanala s raznovrsnim zabavnim i obrazovnim sadržajem, namijenjenih svim uzrastima.

Kako bi roditeljima, odgajateljima i nastavnicima olakšali razdoblje bez rada vrtića i škola, svim korisnicima TV usluge od ponedjeljka će automatski biti dostupno svih 14 TV kanala za djecu iz Osnovnog, Proširenog i Dječjeg paketa. Većina kanala je potpuno lokalizirana na hrvatski, a dodatno su dostupni kanali i na francuskom, njemačkom i engleskom jeziku.

Što se tiče zabave za najmlađe tu su popularni: Baby TV, Nick Jr. (eng.) Pickaboo, Duck TV, JimJam, TIJI, KiKa i Vavoom. Također, korisnicima su već dostupni u Osnovnom paketu: Nickelodeon, RTL Kockica, Mini TV, CartoonNetwork, Boomerang i Nick Jr. (hrv.).

Osim zabavnog sadržaja djeca će moći pratiti i Da Vinci Learning, jedan od najboljih svjetskih edukativnih TV kanala. Svojim interesantnim emisijama Da Vinci nadahnjuje gledatelja koji istovremeno uče i zabavljaju se.

I Tele2 Hrvatska podržava Ministarstvo od prvoga dana provođenja obrazovne reforme Škola za život i učenicima koji su odabrali Tele2 kao svog operatora, kontinuirano od 2018. godine omogućava besplatne gigabajte mjesečnog podatkovnog prometa kao i besplatan pristup internetskim stranicama s obrazovnim sadržajem izdavačkih kuća koje sudjeluju u obrazovnoj reformi i koje su predmetni sadržaj stavile na za to predviđene stranice u sklopu Škole za život.

Tele2 je omogućio svim korisnicima besplatan pristup obrazovnim sadržajima koje omogućava CARNETova mreža, uz korištenje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Iskon Internet će u ponedjeljak, 16.3. svim korisnicima Iskon.Mobile tarife aktivirati 15 GB prometa besplatno. Također, pristup programima nastave na daljinu bit će besplatan (tzv. zero rate) putem mobitela.

Hrvatski Telekom će svim privatnim i poslovnim pretplatnicima od ponedjeljka, 16. ožujka, omogućiti 15 GB prometa u narednih 30 dana, a korisnicima na bonove dodatnih 2 GB. Svim poslovnim korisnicima već su omogućili dodatnih 50 GB prometa kako bi im i u predstojećem razdoblju olakšali rad od kuće. Svi korisnici će dobiti SMS obavijest u trenutku aktivacije dodatnih gigabajta.

Za školarce, u vrijeme dok se nastava bude održava na daljinu, osigurali su besplatan pristup programu „Škola za život”. Također u MAXtv Videoteci dostupna je usluga instrukcije.hr koja je odlična pomoć u savladavanju gradiva iz matematike za osnovnu i srednju školu. Sve video instrukcije su napravljene po programu školskog kurikuluma i svaki školarac kod kuće može vježbati i naučiti kako rješavati zadatke iz matematike različitih razina.

Solidarnost prije svega

Budući da su stariji ljudi najrizičniji pacijenti, njima se osobito preporučuje pojačan oprez i samoizolacija. Ako ste zdravi i u prilici, pomozite starijima i otiđite u nabavku umjesto njih. Neka vam pripreme popis namirnicai i potrepština koje im možete kupiti usput dok kupujete za sebe.

Podignite im lijekove, s time da oni prethodno nazovu liječnika i zatraže recept, kako ne biste morali čekati u čekaonici.

Kako pokazuju neke objave na Facebooku, među nama je mnogo onih koji su spremni pomoći i ljudima koje ne poznaju. Tako se, na primjer, na Facebooku već može naći dosta objava u kojima ljudi nude da im se oni kojima je potrebna pomoć jave u inbox.

Zagrepčani su u petak navečer napravili grupu za pomoć starijim sugrađanima, koju su nazvali Jedni za druge, a dosad im se javilo više od tisuću ljudi.

“S obzirom na situaciju oko koronavirusa i broj ljudi koji je trenutno u samoizolaciji, odlučili smo kreirati grupu da pomognemo onima koji trenutno ne mogu izaći iz kuće, u karanteni su, lošijeg zdravstvenog stanja i slično.

Za sada smo okupili nekoliko ljudi u različitim kvartovima po Zagrebu koji će vam vrlo rado na kućnu adresu dostaviti hranu, lijekove i ostale stvari dok ste u karanteni. Tko god je zainteresiran i ima vremena pomoći, ima prijevozno sredstvo (bajk, auto, romobil, noge) može nam se javiti i napisati po kojem kvartu su u mogućnosti raznositi potrepštine.

Također, ukoliko se trenutno nalazite u samoizolaciji, napišite post u grupi, što vam je potrebno i naznačite svoj kvart kako bi se mogli lakše organizirati. Brinimo jedni o drugima, pazimo na starije…”, poručili su administratori ove grupe na Facebooku.