ŠTO SE DOGAĐA U TIJELU KAD PRESKOČITE DORUČAK: Velika studija nakon 17 godina donijela uznemirujuće zaključke

Preskakanje doručka povećava rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti, pokazali su rezultati nedavno provedene studije objavljeni u online časopisu Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Rezultati nakon 17 godina

Problemom povezanosti izostavljanja doručka i kardiovaskularne i ukupne smrtnosti bavili su se američki znanstvenici koji su pratili 6550 sudionika istraživanja u dobi od 65 do 75 godina u u razdoblju između 17 do 23 godine.

Gotovo 60 posto sudionika studije kazalo je da svakodnevno doručkuje, četvrtina je odgovorila da doručkuje povremeno, 16 posto rijetko ili nikada. Na početku istraživanja radilo se o zdravim osobama.

Nakon praćenja zdravlja ispitanika tijekom prosječno 17 godina, evidentirano je 2318 smrtnih slučajeva, među kojima je 619 osoba umrlo od posljedica kardiovaskularnih bolesti. Kod osoba koje nisu nikada doručkovale zamijećena je veća vjerojatnost od razvoja pretilosti i visokog kolesterola.

U usporedbi s osobama koje su doručkovale svakodnevno, kod onih pojedinaca koji su preskakali ovaj obrok zabilježen je 87 posto veći rizik od preuranjene smrti od bilo kojeg kardiovaskularnog oboljenja te 19 posto veći rizik od ukupne smrtnosti.

Kod onih koji su preskakali doručak zamijećen je 59 posto veći rizik od razvoja srčanih bolesti i više nego trostruki rizik od moždanog udara. “Mnoge ranije studije pokazale su da je preskakanje doručka povezano i s većim rizikom od razvoja dijabetesa, visokoga krvnog tlaka i visokog kolesterola”, rekao je glavni autor studije dr. Wei Bao, docent epidemiologije na Sveučilištu u Iowi.

“Naša studija upućuje na to da bi doručak mogao biti vrlo jednostavan način za promicanje kardiovaskularnog zdravlja”, kazao je, dodavši da redoviti doručak usporava aterosklerozu i poboljšava kardiovaskularno zdravlje.