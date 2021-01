REVOLUCIONARNO OTKRIĆE ZNANSTVENIKA: Po prvi put su uspjeli stvarno odgoditi starenje! Je li ovaj gen ključ vječne mladosti?

Kineski znanstvenici rade na razvoju nove genske metode zahvaljujući kojoj su uspjeli odgoditi neke učinke starenja na laboratorijskim miševima i produljiti im životni vijek, što je otkriće koje bi jednog dana moglo pridonijeti sličnoj primjeni na ljudima.

Metoda, detaljno opisana u radu objavljenom u stručnome časopisu ‘Science Translational Medicine’ početkom siječnja, temelji se na inaktivaciji gena nazvanog ‘kat7’ koji znanstvenici smatraju ključnim faktorom staničnog starenja.

Pritom su koristili specifičnu terapiju i u tome su prvi u svijetu, rekla je jedna od supervizorica projekta, profesorica Qu Jing (40), specijalistica za proces starenja i regenerativnu medicinu s Instituta za zoologiju Kineske akademije znanosti (CAS).

“Nakon šest do osam mjeseci zamijetili smo poboljšanje u izgledu miševa i vitalnije kretanje, a najvažnije je da smo im uspjeli produljiti životni vijek za oko 25 posto,” rekla je Qu.

Tim biologa s različitih odjela CAS-a koristio je metodu CRISPR/Cas9 nastojeći proučiti tisuće gena i pronaći one koji su bili posebno snažni pokretači senescencije, što je termin koji se koristi za opis staničnog starenja.

Uspjeli su identificirati 100 gena od njih oko 10.000, a kat7 je bio najučinkovitiji kada je posrijedi posebno snažan utjecaj na starenje stanica, rekla je Qu. Kat7 jedan je od više desetaka tisuća gena koji se nalaze u stanicama svih sisavaca. Kineski su ga istraživači deaktivirali u jetri miševa metodom koja se naziva lentiviralni vektor.

