PRVI HRVAT KOJI SE ZARAZIO KORONAVIRUSOM OPISAO SVOJE ISKUSTVO: ‘Došli su po mene u kompletnom zaštitnom odijelu…’

Nulti pacijent u Hrvatskoj bio je 26-godišnji mladić iz Zagreba, koji je sada, kada je COVID-19 iza njega, odlučio ispričati svoje iskustvo – od prvih simptoma do boravka u bolnici.

Dečko je dao intervju youtuberu Vidu Juračiću, kojega na kanalu Kvart priča prati 28.000 ljudi. Naš nulti pacijent zarazio se kada je u veljači otputovao u Milano na nogometnu utakmicu, a kako u početku nije imao nikakvih simptoma, po povratku je nastavio s normalnim svakodnevnim aktivnostima: išao je na posao, na kave, bio u kinu i u posjetu djedu i baki.

Tada su u Italiji bila samo dva slučaja

Problemi su počeli kada se, dvije večeri nakon povratka, počeo osjećati bolesno. Priznao je da mu je odmah prošlo kroz glavu da je možda riječ o koronavirusu.

“Dok sam ja bio u Italiji, još nije bilo eskalacije, bila su samo dva slučaja u Rimu. Provjerio sam na internetu i vidio da nije bilo slučajeva u Milanu pa sam se opustio i zaključio da me ulovila prehlada”, rekao je.

Za svaki slučaj nije išao na posao te se javio svojoj obiteljskoj liječnici, koja ga je uputila na epidemiologiju. Ubrzo je po njega došla Hitna pomoć s medicinarima u kompletnom zaštitnom odijelu, koji su ga odvezli u zaraznu bolnicu. Tamo su ga preuzele liječnice, koje su ga smjestile u sobu.

U bolnici je proveo 20 dana

“Prvo su mi izmjerili temperaturu, koja je bila 38, zatim uzeli bris iz grla i vadili krv. Idući dan sam saznao da sam pozitivan. Osjećao sam se dobro i mislio sam da ću to u hodu preboljeti. Nije me bilo strah, ali me oprala panika jer sam bio na poslu i u kontaktu s drugim ljudima”, priznao je mladi Zagrepčanin.

U bolnici je proveo 20 dana. Kaže da se fizički osjećao dobro te da nije imao nikakvih respiratornih problema, jedino tjedan dana nije imao osjete okusa i mirisa. Koronom su se zarazili i njegova djevojka te brat blizanac, a za njih tvrdi da su imali simptome identične njegovima.

“Imam samo riječi hvale za organizaciju u bolnici. Ništa se nije prepuštalo slučaju. Sve je bilo jako profesionalno. Mislim da rezultati u našoj državi to i dokazuju”, zaključio je prvi Hrvat zaražen koronavirusom.

