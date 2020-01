PRESTALA JE NOSITI GAĆICE PA OPISALA ŠTO JOJ SE DOGODILO: ‘Osjetila sam čak šest nevjerojatnih promjena tamo dolje’

Ako ne nosite gaćice, pa makar i povremeno, dajete svojoj vagini priliku da se odmori

Novinarka Carolyn Steber odlučila je prestati nositi gaćice i potom za Bustle napisala što je sve naučila iz toga. Kako kaže, odmah se osjećala ugodnije i slobodnije. Što je najvažnije, shvatila je i koliko dobrobiti ima život bez donjega rublja.

Slobodan protok zraka

Problem s donjim rubljem, pogotovo ako je od sintetičkog materijala, jest to što u intimnome području ne cirkulira zrak i veća je vjerojatnost za stvaranje gljivica.

Infekcije brže prolaze

U slučaju da je genitalije zahvatila neka od infekcija, s obzirom na protok zraka bez gaćica, lakše ćete se i brže riješiti bilo koje bakterije. Na gaćicama se obično zadržava vlaga, koja je pogodna za razmnožavanje mikroba.

Manje je trenje tijekom treniranja

Prilikom vježbanja dolazi do trenja između ruba gaćica i kože, zbog čega može doći do rana i osipa. Steber savjetuje da pokušate odraditi trening bez gaćica te tvrdi da ćete odmah osjetiti veliku promjenu nabolje.

Odmor od kemikalija

Ako ne nosite gaćice, pa makar i povremeno, dajete svojoj vagini priliku da se odmori od kemikalija koje se zadržavaju na donjem rublju nakon pranja. Deterdžent i omekšivač mogu iritirati osjetljivu kožu i zato je uvijek dobra ideja predahnuti od toga.

Bolji seksualni život

Sama pomisao na to da ste “slobodni” po tom pitanju, pojačat će libido i bit ćete vidno opušteniji pod plahtama s partnerom. No, to je dobro samo ako se bez gaćica osjećate seksi, napominje novinarka.

Osjećat ćete se ugodnije

Gaćice se prilikom hodanja često gužvaju i zavlače u neugodna mjesta, zbog čega se možete osjećati sputano. Koračanje svijetom bez donjega rublja prokleto je dobar osjećaj, zaključuje Steber.