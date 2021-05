TKO KAŽE DA SE MORAJU OBJESITI?! Pet ultimativnih trikova za lijepe i podignute grudi bez odlaska pod nož

Gravitaciji možete uspješno prkositi ako se na vrijeme počnete brinuti o svojem poprsju

Holivudska glumica Sharon Stone pozirala je početkom mjeseca za naslovnicu modnog časopisa Vogue bez grudnjaka i ostavila ljude u čudu jer u 62. godini ima grudi na kakve bi bile ponosne i 20-godišnjakinje.

Mogu li i obične žene zadržati čvrste i podignute grudi u toj dobi, kada priroda već učini svoje i one se, prema zakonima fizike, trebaju objesiti? Stručnjaci su složni – Da! No, potrebno je mnogo truda i malih trikova da se to postigne. U razgovoru za The Sun otkrili su kako se svaka žena treba brinuti o svojim grudima.

Vježbanje

“Bilo bi lijepo kada bi se grudi mogle trenirati u teretani, ali to nije moguće. Ipak, postoje vježbe koje možete dodati svojemu treningu kako biste poboljšali tonus prsa i ramena, što kao rezultat stvara iluziju podignutijih grudi. Sljedeće vježbe izvodite u tri serije po 40 minuta:

Uzmite dvoručni uteg i stanite raširenih nogu te se spustite prema naprijed iz struka. Leđa moraju stajati ravno, a uteg podižite savijajući ramena dok ne dotakne vaš trbuh. Zatim ga polako spuštajte.

Legnite na leđa, savijte koljena i stopala položite ravno na pod. Podignite utege iznad prsa, zatim polako razdvajajte ruke prema van oponašajući let leptira, a potom ih vratite u početnu poziciju.

Radite sklekove tako da vam ruke stoje ravno, a šake budu u ravnini ramena. Spustite tijelo do razine u kojoj vam prsa gotovo dodiruju podlogu, a zatim se ponovno podignite.

Prehrana

Određene namirnice pomažu zaštititi kolagen, koji održava čvrstoću grudi. Jedite mrkvu, mango, marelice, krumpir i breskve kako biste tijelo opskrbili važnim sastojkom beta karotenom. Rajčica i kukuruz šećerac pružaju zaštitni faktor koji čuva kožu od starenja tako da ona dulje može držati vaše grudi visoko. Izbjegavajte šećer, što znači dase trebate odreći kolača i slatkih grickalica, kao i gaziranih sokova.

Dobar odabir grudnjaka

Istraživanja su pokazala da velik broj žena nosi pogrešan kroj ili veličinu grudnjaka. Zašto je važno odabrati pravi grudnjak? Njegova je svrha da grudima pruža potporu, s obzirom na to da se u njima nalazi jedan jedini mišić, a sve ostalo je vrlo osjetljivo masno tkivo. To područje zahtijeva potporu kako se koža ne bi rastegnula, stoga je ključno imati grudnjak koji odgovara vašoj građi tijela i obliku te veličini grudi.

Zdrav životni stil

Grudi se neminovno mijenjaju s godinama jer se masno tkivo smanjuje i gravitacija čini svoje. Najveća se promjena događa tijekom menopauze, kada značajan pad estrogena u tijelu čini da se žlijezde skupljaju, zbog čega grudi kreću prema dolje. Pušenje cigareta uzrokuje slabljenje ligamenata, stoga je najvažniji savjet da prestanete ako ste pušač. Izbjegavajte velike promjene težine jer su teže grudi sklonije spuštanju. Ne izlažite kožu grudi i bradavica suncu jer je to područje posebno osjetljivo na UV zračenje, koje postaruje kožu.

Hidratacija

U drogerijama možete nabaviti posebne kreme za njegu ženskih grudi. Važno je da koža na tom području uvijek bude nahranjena i hidratizirana, zato ne zaboravljajte i na taj dio.