‘PAZITE ŠTO OBJAVLJUJETE’: Influencericu izbacili s putovanja zbog ove fotografije s prijateljicom. Vidite li zašto?

View this post on Instagram

Breaking news : there is nothing wrong with your body. There is just a body and the way you choose to look at it 🌹 Let’s talk about freckles for example. 5 years ago, I remember clearly, my twin sister was ashamed of hers and tried to cover them with make-up. Today, there is an Instagram filter to ADD SOME ON YOUR FACE. Because we decided it was pretty. We decided to consider it as something beautiful. What if we decide to do the same with each body part we don’t like about ourselves ? If we decide to perceive their beauty ? Maybe one day, there will be a filter that add stretch marks. Until then, I’ll be here celebrating them ⚡️ __________________________________ Flash info : il n’y a rien qui cloche chez toi. Il y a juste la perception que tu poses sur ton propre corps 🌹 Tu vois, les taches de rousseur par exemple. Il y a 5 ans, je me souviens, ma soeur en avait honte, elle essayait de se les cacher avec du maquillage. Aujourd’hui, il y a des filtres sur Instagram POUR T’EN RAJOUTER. Parce qu’on a décidé que c’était beau. De le percevoir comme quelque chose de beau. Et si on faisait pareil avec chaque partie de notre corps que nous n’aimons pas ? Si on décidait de percevoir leur beauté ? 🌟 C’est ce que je vais faire le 5 et 6 juillet au @salondelalingerie Unique by Mode City. Et c’est ce que je vous propose de faire avec moi. 3 places sont à gagner pour participer avec moi au défilé I Feel Unique et passer l’après-midi ensemble 💘 Pour participer, il suffit d’avoir un compte public et de laisser un commentaire sur pourquoi ce défilé vous tient à coeur 🙏🏼 (Ouvert à toute l’Europe, les frais de déplacement ne sont pas couverts) Les gagnantes seront annoncées le 29 Mai ! 🍀 📷 @journaljds ✨ Art by @_studio_gloss_ . . . #uniquebymodecity #ifeelunique #onveutduvrai #bodypositive #loveyourself