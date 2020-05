PAZITE KAKO NA BALIJU KAŽNJAVAJU ONE KOJI SE NE DRŽE MJERA: Nemaš masku? Odmah na pod i radi sklekove!

View this post on Instagram

PUSH UP TAK PAKAI MASKER DI SANUR Hukuman Push Up bagi pengendara yang melanggar tak pakai masker sesuai himbauan bagi yang melewati.kawasan Desa adat Sanur sebagai efek jera. Seperti yang terlihat masih banyak yang tak pakai masker terjaring razia di Jalan Tukad Bilok depan wantilan Desa Adat Intaran Sanur, mereka harus melakukan Push Up usai dibagikan masker serta mengungkapkan janji pada semua orang disana. (28/4) . Sumber @adrian.suwanto . #denpasarnow