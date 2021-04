OVA CURA JE POVEĆALA STRAŽNJICU ‘NA CRNO’; Snimka rendgena šokirala liječnika: ‘Ako nastaviš s tim, umrijet ćeš’

Žena koja je “ovisna” o injekcijama za povećanje stražnjice, dosad ih je primila čak 54 u pokušaju da joj pozadina postane što veća, unatoč upozorenjima da bi je ovi tretmani mogli ubiti. Karmello (23) iz Detroita kaže da nikada nije bila zadovoljna svojim izgledom dok nije otkrila estetsku kirurgiju.

Stalno je promatrala izgled drugih žena, uživo i preko društvenih mreža, i zamišljala sebe takvu – s oblinama. Čula je da postoje injekcije kojima se ubrizgava tekućina u tkivo te se, bez puno informiranja i razmišljanja, odlučila podvrgnuti tretmanu.

Nije dugo trebalo da 23-godišnjakinja postane ovisna o njima, a svoju ovisnost opravdava teorijom da joj stražnjica još uvijek nije dovoljno velika. Na injekcije je otišla 54 puta, a jedino što ju je malo pokolebalo bilo je upozorenje liječnika – Karmello bi, ako tako nastavi, mogla umrijeti!

U emisiji “My Strange Addiction”, koja se emitira na programu TLC, ispričala je da sada ima puno više samopouzdanja, da dobiva više pažnje okoline te da nikada nije bila sretnija. Uza sve to, priznala je i da si nije mogla financijski priuštiti skuplje i kvalitetne liječnike pa je na tretmane išla – ilegalno.

Osim što su tekućine koje se ubrizgavaju “na crno” sumnjive kvalitete, i oni koji to rade vrlo vjerojatno nisu educirani. Tako i Karmello priznaje kako ne zna apsolutno ništa o ženi kod koje ide na tretmane.

“U zadnje tri godine ubrizgala sam u stražnjicu skoro dvije litre te tekućine. Liječnik mi je rekao da sam dala svoj život njoj u ruke, doslovno, jer nema licenciju za to što radi”, kazala je u intervjuu, kako prenosi The Sun.

