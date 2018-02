OPERACIJA NOSA I RINOPLASTIKA: Zahvati mogu pomoći u mnogim problemima i uljepšati čitavi izgled osobe

Najvažniji dio lica je upravo nos koji utječe na sklad i položaj očiju i usana. Mnogi ljudi nisu zadovoljni izgledom svog nosa pa se odlučuju za promjenu.

Jedan od najzahtjevnijih zahvata u plastičnoj kirurgiji vrata i glave je operacija nosa. Za nju se koriste različite metode koje se različito koriste ovisno o željama pacijenta te o zdravstvenim tegobama kroz koje prolazi. Cilj rinoplastike je estetska pravilnost ali i dobra funkcionalnost nosa uz normalno disanje.

Operacijom nosa mogu se riješiti brojni problemi

Premda se većina operacija nosa izvodi iz zdravstvenih razloga, moguće je tražiti izmjenu zbog estetskih razloga. Zanimljivo je da se nos, za razliku od prije, sada gleda u omjeru s ostalim dijelovima lica, a ne kao samostalan organ na licu.

Problemi koji se mogu uspješno riješiti operacijom nosa su:



grba na nosu

krivi nos

predugačak nos

prekratak nos

široka nosna piramida

nepravilan vršak nosa

previše širok nos

preuzak nos

asimetrične ili previše široke nosnice

Kroz ove operacije mogu se oblikovati hrskavične i koštane strukture nosa, dok se ne preporučuje izvoditi radikalne promjene kako se ne bi oslabio potporanj nosa. Kandidat za operaciju nosa može biti bilo tko, no treba uzeti u obzir da velik učinak imaju čvrstoća i debljina kože kao i pokrov od mekog tkiva.

Prije same operacije bitan je razgovor, pregled i stvaranje individualnog plana za operativni zahvat. Kandidati za operaciju nosa mogu biti sve osobe koje traže poboljšanje izgleda, a fizički su zdravi. Operacija se može izvesti i ako ste nezadovoljni estetskim izgledom nosa, veličinom ili oblikom. Uz to se mogu operirati i urođene malformacije ili deformiteti nosa, a razlog može biti i otežano disanje kroz nos. Mnoge mlade djevojke i muškarci se odlučuju za operaciju nosa, a estetski kirurzi napominju kako za tu operaciju nije potrebno biti punoljetan ali je najbolje čekati do završetka rasta kostiju i hrskavica. Kod djevojaka se to događa oko 14-te ili 15-te godine, a kod muškaraca oko 15-te ili 16-te godine.

Postoje dvije osnovne tehnike rinoplastike

Dva su pristupa u operaciji – zatvoreni i otvoreni pristup. U zatvorenoj tehnici nema ožiljaka, dok se otvorena koristi primarno za korekciju vrška nosa. Zatvorena tehnika uključuje kirurški rez s unutarnje strane nosa, točnije nosnica te nakon operacije nema vidljivih ožiljaka na vanjskom dijelu kože. Ova se tehnika uglavnom koristi iz estetskih razloga kao što je uklanjanje grbe s nosa, smanjivanje nosa te za korekciju nosnog septuma. U ovom slučaju je oporavak brz, a otečenost nestaje u kratkom roku.

Otvorena operacija nosa izvodi se uz manji rez na donjem dijelu nosne pregrade. Ožiljak je nakon zahvata minimalan. Ova tehnika omogućava bolji pregled hrskavičnih struktura nosa što je posebno pogodno kod složene korekcije vrška nosa.

Pogledajte 3D prikaz operacije nosa:

Nužno je držati se uputa prije i nakon zahvata

Konzultacijski pregled prije same operacije potreban je kako bi vam kirurg dao sve potrebne informacije u vezi operacije. Tako će vam se izvesti neki laboratorijski pregledi te preporučiti da prije operacije izbjegavate konzumiranje alkohola, pušenje cigareta i korištenje dodataka prehrani kao što su vitamini. Uz to će pacijent dobiti informacije o tome koliko traje oporavak i kako postupati nakon operacije. Tijekom konzultacija će se od osobe tražiti da objasni svoju želju kako žele da im nos izgleda te da detaljno objasni svoja očekivanja.

Prije operacije pacijent mora prestati uzimati lijekove ako ih je uzimao do tada – to uključuje nesteroidne protuupalne lijekove koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu. Ukoliko ih pacijent i dalje koristi, moguće su komplikacije za vrijeme i nakon operacije kao što su neželjena krvarenja ili krvni podljevi. To ujedno otežava tijek operacije i oporavak. Za operaciju nosa potrebno je posjetiti anesteziologa. U nekim privatnim klinikama omogućava se i 3D prikaz prije same operacije kako bi se lakše utvrdile želje i očekivanja pacijenta.

Operacija nosa se izvodi u općoj anesteziji, točnije, pacijent spava za vrijeme operativnog zahvata. Trajanje može biti od dva do četiri sata, ovisno o tome što se točno izvodi i koja tehnika se koristi.

Oporavak će ovisiti o operaciji i o zahtjevnosti iste, ali su ovo uglavnom uobičajene situacije:

prvih 24 sata lice i nos su otečeni i pojavljuju se podljevi

oteklina se povećava do 48 sati, a vrhunac se očekuje oko 72 sata nakon operacije

moguća je lagana glavobolja

mogući su postoperativni bolovi koji se rješavaju analgeticima

ne smije se puhati niti ispuhivati nos kroz prvih dva do četiri tjedna

kihanje na nos se treba izbjegavati

od četiri do šest tjedana nakon operacije treba izbjegavati teže fizičke aktivnosti

potrebno je izbjegavanje sunčeve svjetlosti

ako osoba nosi naočale, ne bi ih smjela naslanjati na most nosa barem mjesec dana nakon zahvata

oporavak ubrzavaju oblozi i povišeno uzglavlje prvih tjedan dana nakon operacije

Nakon operacije se na nos stavlja vanjski fiksator, a u nosnice silikonske pločice. Ovo je važno radi omogućavanja disanja kroz nos te sprečavanja krvarenja. Ovo se odstranjuje u prosjeku tjedan dana nakon zahvata. Oteklina će, ovisno o zahvatu, biti prisutna i nekoliko tjedana nakon operacije. Konačni rezultat, bez ožiljaka i oteklina će biti vidljiv nakon 12 mjeseci. Kod većine pacijenata, povratak u normalne aktivnosti je omogućen već nakon tjedan dana, no i dalje se preporučuje mirovanje te izbjegavanje težih aktivnosti i sporta.

Cijene su visoke, ali je moguće obaviti operaciju i preko HZZO-a

Ukoliko ste zainteresirani samo za estetsku operaciju nosa, a nemate simptome kao što su devijacija septuma uz otežano disanje ili neke druge fizičke poteškoće, nećete moći dobiti naknadu od HZZO-a. U tom slučaju se zahvat obavlja u privatnoj poliklinici, a cijena operacije nosa kreće se od 7 do 20 tisuća kuna. Cijena rinoplastike će ovisiti o kompliciranosti zahvata i željama pacijenta.

Ako se operacija izvodi zbog zdravstvenih problema, zahvat može obaviti i kirurg u državnoj ustanovi.