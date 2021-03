ONA SVE BOLESTI LIJEČI – SPERMOM: ‘Svako jutro pijem žličicu, a ostatak mažem na lice. Odakle mi? Pa od frenda!’

Ova majka dvoje djece ispričala je kako je pobijedila različite bolesti pijenjem smoothieja od – sperme. Tracy Kiss (33) iz Buckinghamshirea prethodno je otkrila kako svako jutro stavlja žlicu sjemena svoga najboljeg prijatelja u piće s ciljem da ojača imunitet.

Osobna trenerica ranije se zalagala za korištenje sperme i kao kreme za lice. Kozmetičarka slavnih Chelsee Lewis potvrdila je da ovaj tretman zapravo djeluje na – smanjenje bora.

“Osjećala sam se iscrpljeno i nisam imala energije, ali sada sam puna elana i moje raspoloženje se popravilo. Sperma može imati stvarno dobar okus – ovisno o tome što je moj prijatelj jeo. Moji drugi prijatelji misle da sam čudna, ali nije me briga”, rekla je Kiss o svome bizarnom koktelu.

Tracy, koja je veganka, uspjela je nagovoriti svoga prijatelja da joj redovito isporučuje svoje sjeme. Od tada joj on tri puta tjedno donosi svježu dozu sperme.

“Znam da je zdrav, da ne puši, ne pije i ne drogira i natjerala sam ga da napravi test na spolno prenosive bolesti. Kada sam mu se prvi put obratila sa svojom idejom, brinuo se da ću njegovu spermu iskoristiti kako bih se oplodila. Kada sam ga uvjerila da je to zbog moga beauty režima, složio se – uostalom, redovito mu je pri ruci!”, kazala je.

Tracy, koja je kvalificirana nutricionistička savjetnica i osobna trenerica, otkrila je da spermu drži u svome hladnjaku. Nju miješa s voćem, sjemenkama te kokosovim ili bademovim mlijekom – ali je rado pije i samu.

“Svaka serija ima drugačiji okus, ovisno o tome što je on jeo prije”, rekla je. “Ako je pio alkohol ili jeo nešto posebno žestoko poput šparoga, molim ga da mi to kaže kako bih znala da toga dana ne pijem samu spermu. Stvari poput ananasa i peperminta čine njezin okus boljim i ja ću je tada rado popiti iz žlice”, objasnila je.

PODUKA IZ MOKRENJA PODIGLA PRAŠINU: ‘Prestanite ovo raditi na WC-u!’ Snimku je vidjela stručnjakinja pa svima održala lekciju

Kiss je snimila video na YouTubeu u kojemu govori o svome neobičnom lijeku i objašnjava kakva je okusa.

“Gledamo njegovu glatkoću i teksturu, raspravljamo o njegovim blagodatima, a zatim ljudima pokazujem žličicu kojom jedem spermu. Sperma je sjajan proizvod i trebali bismo prestati biti toliko skeptični u vezi s njom – zdravstvene dobrobiti su dobro istražene i više žena i muškaraca trebalo bi je iskoristiti, osobito zato što je proizvedena u našim tijelima i ne sadržava kemikalije”, rekla je.

Već dvije godine, navodno prema savjetu svoje kozmetičarke, Tracy spermu koristi i kao preparat za kožu koji pomaže u smirivanju rozaceje – stanja koje uzrokuje crvenilo. Ona pomiješa spermu s bjelanjcima i uljem lavande, a zatim je ostavi na licu 15 minuta. To radi tri puta tjedno.

“Osjetila sam potrebu da podijelim ove informacije. Ljudi su toliko čudni prema spermi, a ta je žličica zapravo ispunjena nevjerojatim koristima”, izjavila je Kiss za The Sun.

Iako je slobodna već tri godine, Tracy se nada da će u budućnosti pronaći ljubav – naravno, s nekime tko razumije njezin način života. “Želim vezu u kojoj moj partner pita želim li svako jutro jednu ili dvije injekcije sperme u svome smoothieju!” zaključila je ova osobna trenerica.

Međutim, doktorica Carol Cooper osporila je djelovanje sperme kao univerzalnoga lijeka.

'I drink semen smoothies and use it as a face cream – and my skin's better than ever'https://t.co/ehY9Ayxpia pic.twitter.com/q1zZ5RCFiR

— The Scottish Sun (@ScottishSun) May 7, 2019