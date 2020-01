NIJE SE DEPILIRALA OSAM GODINA, ČAK NI ZA VLASTITO VJENČANJE: ‘Suprug ne voli moje dlačice, ali ih prihvaća’

Njezin je cilj pokazati ženama da imaju pravo izgledati onako kako same žele, bez pritiska onoga što društvo smatra lijepim

U vrijeme kada žene bjesomučno briju svaki djelić svojega tijela, ova je djevojka krenula u suprotnome smjeru. Zabavljačica Katrina Hendrix (28) iz Rusije ispričala je kako se počela depilirati još kao 12-godišnja djevojčica jer se užasno sramila svojih dlačica, a onda je, osam godina poslije, zaključila da je to Sizifov posao.

Godine 2011. Hendrix je odbacila britvice i prigrlila prirodan izgled. Sada se osjeća slobodnije no ikad, a nije pokleknula čak ni na dan vlastitoga vjenčanja. Njezina se majka na početku protivila i svoju kćer nazivala “odvratnom”, ali nakon sedam godina pomirila se s njezinim odabirom.

Dlačice više smetaju ženama nego muškarcima

Katrinu su zbog dlačica zadirkivali brojni ljudi, uključujući strance na ulici, koji su je nazivali “ružnom čudakinjom”, ali ona se s vremenom naučila nositi s kritikama na način da ih sada jednostavno ignorira.

Ruskinja se pohvalila da je i na vlastitom vjenčanju bila dlakava. Njezin suprug, kako kaže, nije ljubitelj ženskih dlačica, ali je svoju voljenu ipak prihvatio takvu kakva jest i prihvatio njezinu odluku. Tijekom svih ovih godina, Hendrix je zaključila kako dlačice na ženskom tijelu više smetaju ženama nego muškarcima.

Nije odjednom pustila sve dlačice

Njezin je cilj pokazati ženama da imaju pravo izgledati onako kako same žele, bez pritiska onoga što društvo smatra lijepim. “Ako mene pitate, dlačice na pazusima izgledaju skroz nevino, a dulje dlačice na tijelu meke su i ugodne na dodir”, izjavila je Katrina za The Sun.

“Nije mi bilo nimalo lako uzgojiti dlačice. Jako me grebalo i koža mi je bila iziritirana kada su tek počele rasti nakon posljednje depilacije, ali to je brzo prošlo. Najprije sam pustila dlačice na vulvi, zatim na pazusima, a onda i na nogama. Bilo me sram pa sam postepeno odbacivala britvicu. No, u samo nekoliko mjeseci, postala sam očigledno dlakava žena”, priznala je.

Plakala je zbog otrovnih komentara

Kaže kako joj je najteže padalo kritiziranje njezine majke i očuha, koji su joj se smijali i smatrali da je to samo prolazna faza. “Bio je to najgori dio; kada čujete takve riječi od svojih voljenih, to je poput metka u srce. Mami je trebalo punih sedam godina da me prihvati takvu. Sada me podržava i govori mi neka ne slušam nikoga osim sebe”, kazala je Hendrix.

Premda sada ljudi oko nje imaju više razumijevanja za njezin pogled na žensku ljepotu, Katrina priznaje kako se u prošlosti susretala s uistinu groznim komentarima. “Čula sam kako me ljudi nazivaju čudovištem, ludom feministkinjom i ružnom čudakinjom. Neki se uopće nisu libili u lice mi reći da izgledam očajno. Kada bih došla kući, plakala sam zbog nemoći”, prisjetila se.

Koji je zapravo njezin cilj?

Najviše ju je brinulo kako će na njezine dlačice reagirati dečki s kojima je izlazila, ali, na njezino iznenađenje, baš nijedan se nije žalio. “Ako frajer želi biti intiman s vama, dlačice su posljednja stvar o kojoj će razmišljati”, uvjerava ova Ruskinja.

Objašnjavajući svoju odluku da pokaže svijetu svoje prirodno tijelo, Hendrix je zaključila: “Ovdje se zapravo ne radi o dlačicama, nego o pravu na izbor, o mogućnosti da budete što god želite i izgledate kako želite, a ne da zatomljujete svoje osjećaje i stajališta.”