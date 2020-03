NIJE MU SE SPUŠTAO 12 SATI: Zbog duge i bolne erekcije završio u bolnici, a nije uzeo Viagru. Liječnici su ubrzo zbrojili 2 i 2…

Ovaj tip erekcije, poznat kao prijapizam, može biti bolan, a uzrokuje ga krv zarobljena u spolnom organu

Od neopisive gladi do tjeskobe – pušenje marihuane povezuje se s hrpom nuspojava. No, jedan se uživatelj kanabisa iz SAD-a susreo s vrlo neobičnim simptomom, također povezanim s ovom navikom, a to je produljena erekcija, piše Mirror.

Krv zarobljena u spolnom organu

Neimenovani 32-godišnjak došao je u bolnicu nakon što je iskusio dugotrajnu erekciju nevezanu uz seksualnu uzbuđenost. Naime, penis mu se nije spuštao punih 12 sati. Ovaj tip erekcije, poznat kao prijapizam, može biti bolan, a uzrokuje ga krv zarobljena u spolnom organu.

“Priznao je da puši marihuanu nekoliko puta tjedno proteklih šest mjeseci. Također je rekao da je popušio joint dva sata prije epizode prijapizma”, izvijestili su liječnici u članku za “Journal of Cannabis Research”.

Ovo nije jedini takav slučaj

U razgovoru s pacijentom doznali su da je kanabis počeo konzumirati u dobi od 16 godina te da je u tom razdoblju također imao dugotrajne erekcije. Nakon što je prekinuo s tom navikom, nije imao sličnih problema. No, to se ponovno počelo događati kada se vratio pušenju “trave” prije šest mjeseci.

Liječnici su naveli kako muškarac nema nikakvu medicinsku povijest niti uzima lijekove, sugerirajući da je za njegovo stanje odgovorna isključivo marihuana. Premda je uzrok prijapizma zbog konzumacije kanabisa i dalje nepoznat, istraživanja su pokazala da je bilo još zabilježenih slučajeva.