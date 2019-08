NAJPOPULARNIJE DIJETE ZA MRŠAVLJENJE: Koju od ovih 5 biste odmah isprobali?

Gubitak kilograma najčešće je dugotrajna i teška borba, posebice ako još niste pronašli najbolju dijetu za sebe.

Suvišni kilogrami nepoželjni su radi estetskih razloga ali prvenstveno radi vašeg zdravlja. Nakupljanje masnoće u tkivu lako dovodi do nakupljanja masnoća u krvi. Masnoće u krvi mogu uzrokovati probleme grušanja krvi koje stvaraju kardiovaskularne poteškoće kao što su zatajenje srca ili srčani udar.

Prije počinjanja najpopularnijih dijeta za mršljavenje, potrebno je da počnete voditi zdrav život, a to znači da:

spavate barem 7 sati svakog dana

se bavite barem umjerenom tjelesnom aktivnošću

prestanete pušiti i piti alkohol

često boravite na svježem zraku

zamijenite tablete i dodatke prehrani s prirodnim namirnicama

pijete dovoljno vode

Ovo su trenutno najpopularnije dijete za mršavljenje

Neke od najpopularnijih dijeta za mršavljenja su redukcijska dijeta, cimet dijeta, alkalna dijeta, bolnička dijeta i dijeta 10 posto.

1. Redukcijska dijeta

Redukcijska dijeta uključuje hranjenje s manje masnim varijantama iz gotovo svih skupina namirnica – voća, povrća, žitarica, mesa i mlijeka. Količine pojedine hrane točno su određene.

Potreba za energijom kod ljudi ovisi o spolu, težini i fizičkoj aktivnosti. Tako je za žene uobičajen unos do 2400 kcal, a za muškarce 3000 kcal. Redukcijska dijeta će sadržavati od 1000 – 1500 kcal dnevno.

Broj obroka u danu treba biti sveukupno 5, što uključuje 3 veća i 2 manja obroka. Obroke nikako ne smijete preskakati. Veličina obroka će ovisiti o namirnicama, ali u redukcijskoj dijeti mesa treba biti od 75-100g, a ribe oko 120g. Cilj ove popularne dijete za mršavljenje je da jedete što manje masne varijante iz svih skupina namirnica. Hrana na redukcijskoj dijeti se priprema kuhanjem, kuhanjem na pari i pečenjem na roštilju, to jest na svaki način na koji se osigurava minimalno dodavanje masnoće. Uz pažnju o namirnicama, trebate paziti i na dnevni unos tekućine koji bi trebao biti barem 1,5 litre. Bitan dio ove dijete je i fizička aktivnost.

2. Cimet dijeta

Korištenje cimeta u prehrani može utjecati na gubitak kilograma jer cimet služi za to da pretvara glukozu u energiju, a ne masnoću. Uz to, spušta razinu šećera u krvi i utječe na povećanje osjetljivosti na inzulin koji je odgovoran za rad našeg metabolizma. Cimet stvara osjećaj sitosti i pomoći će da tijelo apsorbira više hranjivih tvari, a lakše se oslobodi od otpada i neiskorištenih hranjivih tvari. Korištenje cimet dijete pomoći će da povećate razinu energije uz koju ćete više ćete vježbati. Antibakterijska svojstva cimeta pomoći će da se riješite loših bakterija iz svog probavnog sustava.

Cimet dijeta uključuje konzumiranje napitaka s cimetom na prazan želudac, ali i prije spavanja.

3. Alkalna dijeta

Uz ovu popularnu dijetu za mršavljenje ne dozvoljava se kombinacija određenih namirnica u istom obroku kao što su ugljikohidrati i proteini. Ljudsko tijelo voli lužnatu prehranu, no potrebne su mu i kisele namirnice te je važan balans unosa kiselih i lužnatih namirnica kroz dan. Kroz alkalnu dijetu cilj je da jedete do 25% kiselih namirnica dnevno u što spadaju meso i voće. Osim toga, dnevno bi trebali jesti do 75% alkalnih namirnica u što spadaju povrće, ulja i sjemenke te začini i žitarice. Za vas smo pripremili i jednodnevni jelovnik alkalne dijete.

4. Bolnička dijeta

Ova dijeta mora se provoditi uz nadzor, disciplinu i postavljanje realnih ciljeva. Ideja ove dijete je ubrzavanje metabolizma namirnicama koje unosite. Prije svega, morate manje soliti hranu jer sol veže vodu u tijelu, pa umjesto soli treba koristiti začinsko bilje. Ubrzavajući metabolizam brzo se možemo riješiti suvišnih kilograma, a ovom dijetom možete izgubiti do 10 kilograma u samo 15 dana. Cilj je unošenje manje ugljikohidrata, ali je radi toga potrebna i fizička aktivnost radi smanjivanja mišićne mase.

Bolnička dijeta se ne smije provoditi dulje od dva tjedna, a prije početka ove dijete potrebno je piti mnogo tekućine dok se alkohol u svakom obliku treba strogo izbjegavati.

5. Dijeta 10 posto

Temelj dijete 10 posto govori kako je nužno tijelo nakon gubitka kilograma naviknuti na trenutnu težinu. Cilj ove dijete je postepeno tijelo priviknuti na novu težinu i održavanje nove, željene težine. Da bi došlo do željene težine možete koristiti neku od već navedenih dijeta, no nakon njih nužno napraviti pauzu od 20 dana. To je period u kojem ćete i dalje jesti zdraviju hranu i držati se jelovnika, no u manjoj mjeri. Također znači da ćete i dalje biti tjelesno aktivni.

Sve itekako funkcioniraju, koju ćete prvu isprobati?