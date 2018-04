MOŽE LI PROĆI ONA OD PROŠLOG LJETA? Evo kako provjeriti je li vašoj kremi za sunčanje istekao rok

Primijetite li bilo kakvu promjenu u usporedbi s onim kakva je bila kao nova, vjerojatno se pokvarila i ne biste je smjeli koristiti

Dok je diljem Hrvatske proljeće u punom zamahu, sretnici koji žive nešto južnije već su ove godine svjedočili pravim ljetnim temperaturama. Neće proći dugo prije no što svi ogolimo svoja ramena i nepripremljenu kožu izložimo prvim jakim zrakama sunca. Da, treba se zaštititi kremom za sunčanje, to svi znaju, ali jednu pogrešku čine mnogi. Teško je natempirati da cijelu bočicu ili tubu potrošite do kraja sezone pa često ostatak pohranite u ormarić da pričeka bolje dane. No, je li pametno koristiti kremu od prošle godine?

Može li se krema za sunčanje pokvariti?

Kao svaki drugi proizvod za njegu kože, ona ima naznačen rok trajanja kojega se treba pridržavati. Ako na ambalaži ništa ne piše, znajte da je nakon 12 mjeseci možete baciti.

Kako znati da se pokvarila?

Ako se ne možete sjetiti kad ste kremu točno kupili, provjerite najprije kakvog je mirisa i teksture. Primijetite li bilo kakvu promjenu u usporedbi s onim kakva je bila kao nova, vjerojatno se pokvarila i ne biste je smjeli koristiti.



Što ako koristite kremu kojoj je istekao rok?

Pa, velike su šanse da takva krema za sunčanje više ne djeluje, što znači da vas neće štititi pa biste mogli izgorjeti. Također, veći je rizik da će vaša koža odreagirati na pokvarenu kremu tako što ćete iskusiti iritaciju.

Kako se čuva krema za sunčanje?

Vijek trajanja uvelike ovisi o tomu kako je i gdje pohranite nakon korištenja. Krema za sunčanje treba stajati na nekom tamnom, hladnom i suhom mjestu. Nipošto je ne držite na udaru sunčeva svjetla jer ono može promijeniti formulu proizvoda.

Koliko se često treba nanositi krema za sunčanje?

Pravilo je da sve izložene dijelove tijela (uključujući lice, vrat i uši) treba zaštititi oko pola sata prije izlaska na sunce. Ne škrtarite na količini jer pretanak sloj kreme ima znatno slabije djelovanje. Dvije velike žlice kreme trebale bi biti dovoljne za prekrivanje cijelog tijela odrasle osobe. Nakon plivanja i brisanja ručnikom potrebno je kremu iznova nanijeti.