KAKO UISTINU IZGLEDA BITI NA KEMOTERAPIJI? Oboljeli od raka detaljno su opisali stravične nuspojave koje lede krv u žilama

Jedno liječi, drugo truje – tako se ukratko može opisati ova teška terapija nakon koje više nikad niste isti

Kada čujete riječ kemoterapija, odmah pomislite na najgore. Naravno, riječ je o koktelu jakih lijekova koji primaju oboljeli od raka. To je liječenje izrazito mukotrpno, no što doista prolaze pacijenti koji su mu izloženi, znaju samo oni sami. Kako je to biti na kemoterapiji? Ljudi koji su preboljeli rak ispričali su svoja iskustva za Readers’s Digest.

Prijevremena menopauza

“Bila sam u 16. tjednu trudnoće s petim djetetom kada mi je dijagnosticiran rak dojke. Liječnici su zaključili da se ne može čekati s liječenjem pa je obavljena lumpektomija (poštedna operacija dojke) i primila sam šest ciklusa kemoterapije. Nakon porođaja uslijedila su još četiri ciklusa, dvostruka mastektomija, 25 ciklusa zračenja i histerektomija. Bila sam prestravljena. Srećom, moj sinčić rođen je zdrav i snažan. Jedna od manje poznatih nuspojava kemoterapije jest to da vas može dovesti do menopauze. Budući da sam je primila u ranim 30-ima, nema mnogo žena mojih godina koje su to prošle, ali ima puno starijih žena kojima se to dogodi. Uvijek mi bude teško kada me ljudi pitaju za to. Najteži dio je to što ne znam gdje se sada uklapam: ja sam mlada mama, ali i žena koja je u menopauzi”, priznala je Stephanie Partridge (36) iz Arizone.

Promjene na koži i sluznici

Sonny Demarco (60) otkrila je da ima rak nakon što je jednom prilikom podigla najmlađu unuku i pritom osjetila pucketanje u leđima.

“Pokazalo se da je u pitanju limfom kralježnice i odmah sam operirana. Zatim je došla kemoterapija. Brzo sam shvatila da je riječ o otrovu koji ubija sve pred sobom. Počelo je s mojom kosom. Nisam je htjela gubiti tjednima pa sam se odmah ošišala na ćelavo, no toliko me to potreslo da sam jedva izdržala. Sa svakom terapijom, u razmaku od tri tjedna, baš kad bih se počela osjećati bolje, opet bih jako oslabjela. Kemoterapija je dovela do čudnih promjena na mojoj koži, pogotovo sluznici. Izazvala je čireve u ustima koji su bili toliko teški da nisam mogla jesti. Pred kraj liječenja završila sam u bolnici s nula bijelih krvnih zrnaca, jer je otrov s rakom ubio i toliko dobrih stvari”, ispričala je ova baka.

Žudnja za određenom vrstom hrane

“Jedan od najtežih dana u mojemu životu bio je onaj kada sam otkrila da imam rak dojke. Išla sam na kemoterapiju svaka dva tjedna, u srijedu, pa bih ostala kod kuće u četvrtak i petak, a onda bih se u ponedjeljak vratila na posao. Čudno je da sam nakon tretmana uvijek žudjela za hamburgerima, koje sam, srećom, mogla jesti zahvaljujući lijekovima protiv mučnine koje sam primala”, otkrila je Rose Judkins (49).

Gubitak okusa i bolno vlasište

Brittany Long (32) morala je proći krug najteže moguće kemoterapije, koja joj je u potpunosti uništila koštanu srž, kao i okusne pupoljke. Sve što bi stavila u usta imalo je metalni okus i prošli su tjedni prije nego što je ponovno počela uživati u hrani.

“Prvi znak da će mi zbog kemoterapije početi padati kosa bilo je bolno vlasište, kao kada predugo nosite jako stisnuti rep. Bol je postala toliko jaka da mi je zadavala glavobolje. Tada mi je kosa počela ispadati u pramenovima, tako da su ostajali iza mene gdje god bih naslonila glavu. Zatražila sam od supruga da me ošiša. Osjećala sam se kao da na neki način gubim svoj identitet i ženstvenost”, prisjetila se Long svojega traumatičnog iskustva.

Zastrašujući popis nuspojava

“Prije nego što sam započela s kemoterapijom, liječnik me zamolio da potpišem odobrenje. Dokument na 36 stranica koji detaljno opisuje sve što bi moglo poći po zlu, uključujući krvarenje u mozgu, srčane probleme i, u osnovi, svaku zastrašujuću bolest osim raka, koji sam već imala. Plakala sam cijeli dan. Kako sam, dovraga, uopće trebala donijeti takvu odluku?!”, pita se danas Nancy Paleka (30).

‘Crveni vrag’ uništava kožu

“Za kemoterapiju se mogu koristiti razni lijekovi i svaki ima svoje nuspojave. Popisali su mi jedan koji se naziva ‘crvenim vragom’, zbog groznih stvari koje čini. Ne samo da ćete izgubiti kosu i osjećati se bolesno, već ćete možda zatrebati i obloge na koži, koju taj lijek može uništiti. I to sam primala cijeli tjedan, kroz venu u ruci”, otkrila je ​​Jessica Rowley (35).

Poput gripe koja se ponavlja

“Najbolniji dio kemoterapije bilo je umetanje kanile, poslije toga bih se osjećala dobro. Nije gorjela u mojim venama i tjerala me na povraćanje kao mnoge druge, no tri dana nakon kemoterapije osjećala bih se loše – slabo, izmoreno, s bolovima u tijelu. Bila je to odgođena reakcija, poput gripe koja se ponavlja”, kaže Camille Austerfield (26).

Osjećaj hladnoće u tijelu

“Najveće iznenađenje bila mi je užasna hladnoća tijekom infuzije. Zato sam svaki put nosila sa sobom toplu dekicu i papuče. To ne samo da bi me ugrijalo, nego je bilo lijepo osjećati nešto poznato u toj sterilnoj sobi. Druga čudna stvar bila je nesnosna potreba za mokrenjem nakon terapije”, kazala je Tracy Olsten (40).

Konstantna iscrpljenost

“Znala sam se osjećati toliko iscrpljeno da nisam mogla stajati na nogama. I taman kada bih se počela oporavljati, došlo bi vrijeme za drugi ciklus terapije. Bila sam iscrpljena i bez energije većinu vremena. Izgubila sam svu kosu, uključujući trepavice, obrve i sve dlačice na tijelu”, prisjetila se Jess Hodgson (40).