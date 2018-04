KAKO SE RIJEŠITI SUHE KOSE: 7 najboljih načina na koji možete popraviti svoj cjelokupni izgled

bojanje kose, tretiranje fenom ili peglom za kosu, rijetko šišanje.. sve su to razlozi zašto vas može mučiti suha kosa.

Loša briga za kosu zapravo je čest fenomen kod žena i muškaraca. Korištenje preparata koji ne odgovaraju vašoj kosi i uklanjaju joj vlagu, tretiranje kose raznim lakovima ili peglama za kosu, samo su neki od načina na koji se vaša kosa može oštetiti i biti neugledna i suha.

Glavni koraci kako se riješiti suhe kose

Može vam se činiti da je kosa na dodir suha, krhka i teško ju stilizirate i uređujete po vlastitoj želji. Ponekad suhoća kose može ukazivati na neki zdravstveni problem ili nedostatak vitamina B. Najčešće se jednostavno radi o tome da ne tretirate svoju kosu zdravo te da jednostavno imate malo više suhu kosu od drugih žena. Na suhoću kose mogu utjecati izglaganje suncu, velike topline ili velike vlažnosti, pušenje cigareta i konzumiranje alkohola. Dobra je vijest to što nikada nije kasno i još uvijek svojoj suhoj kosi možete vratiti vlažnost i sjaj. Ovo su neki koraci koji će vam u tome pomoći.

Ošišajte barem vrhove

Osim što je nova frizura uvijek dobra ideja, šišanje vrhova pomoći će u obnovi vaše suhe kose. Ovo će ju resetirati čak i ako nije jako duga. Ispucali vrhovi mogu čitavu kosu dalje oštećivati te joj uništavati sjaj. Ujedno, čak i samo radi ispucalih vrhova vam se može činiti da je kosa puno više suha i gruba. Kad ste već kod frizera, slobodno tražite savjete kako najbolje tretirati svoju kosu.



Uzmite dodatke prehrani

Određeni vitamini imaju poseban utjecaj na zdravlje naše kose i noktiju. Tako su nam jako bitni vitamin A, C, biotin (iz kompleksa vitamina B) te željezo. Sve to će pomoći ljepšem i zdravijem izgledu kose. Ukoliko se ne hranite zdravo i ne dobivate navedene vitamine iz prehrane, uzimanje dodataka na silu neće imati gotovo nikakav učinak.

Zdravo se hranite

Kako ne bi više imali suhu kosu, u svoju prehranu uvrstite omega-3 masne kiseline i antioksidanse. Bjelančevine i zdrave masti čuvati će vašu kosu od prorjeđivanja i ispadanja, a i od njih će kosa izgledati sjajnije. Zato bi trebali u svoju prehranu uvrstiti losos, kamenice, skuše i tunu koji su bogati omega-3 masnim kiselinama. Antioksidansima su bogati orasi, grah, borovnice, brokula i rajčice. Sve to će pomoći za ljepšu i zdraviju kosu i kožu.

Ne perite kosu svakog dana

Ako vam se kosa brzo masti na tjemenu, ali je i dalje suha na vrhovima, to ne znači da morate kosu prati svakog dana. Šamponi za kosu osim što skidaju prljavšinu s glave, također uklanjaju potreban masni sebum s kose. To je prirodno ulje koje održava vlažnost tjemena i kose. Previše sebuma stvara masnu kosu, ali to ne znači da ga morate prati svaki dan. Ako vam je to problem možete isprobati šampon za suho pranje kose ili osmisliti neku zanimljivu frizuru.

Ne tretirajte kosu fenom i peglom za kosu

Ako imate krhku i suhu kosu, uzmite u obzir da za vrijeme vrućeg sušenja ili peglanja gubite i ono malo vlažnosti što je imala. Radije nakon pranja zamotajte kosu u ručnik ili platnenu majicu pa ju ostavite da se suši na zraku. Dakako, možda nećete uvijek imati vremena za to, ali pokušajte ju održati bez sušenja što duže. Ne idite u krevet s mokrom kosom, a ako se to i dogodi, obavezno koristite svilenu jastučnicu.

Ne perite kosu vrućom vodom

Vruća voda koju koristite za ispiranje vašeg tijela u tušu može također biti razlog vaše suhe kose. Hladni tuševi imaju mnoge zdravstvene prednosti, a brži rast kose je jedan od njih. Nakon što nanesete šampon, isperite kosu pod hladnijom vodom barem na minutu ili dvije kako biste revitalizirali i osvježili vlasište.

Koristite prirodna i eterična ulja

Ricinusovo ulje, arganovo ulje, ulje čička..svi su oni postali pravi lijek za suhu kosu. Korištenje nekoliko kapi ovih ulja na krajevima vaše kose može joj dati sjajan i svjež izgled. Ostala eterična ulja, poput ulja iz paprene metvice i ulja lavande uz to mogu pomoći u zaustavljanju gubitka kose i sprječavanju lomljenja vrhova. Ovo će također stvarati dugoročne prednosti.

Brinite o svojoj kosi!