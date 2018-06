KAKO MRŠAVLJENJE UTJEČE NA VAŠE TIJELO? Iznenadit će vas što se događa sa svakim organom dok skidate kile

Ove činjenice zaista dokazuju sve ono što se govori o zdravstvenim koristima zdrave, odnosno rizicima prekomjerne težine

Već znate kako je skidanje kilograma u svakom slučaju dobro za vas, no znate li koliko točno? Od pamćenja do disanja, mršavljenje (ako ste pretili) ima pozitivne učinke na cijelo tijelo.

Pluća

Gubitak 5 – 10 posto tjelesne težine smanjuje gubitak daha i poboljšava funkciju pluća. “To može uvelike promijeniti vaš život. Moći se popeti stepenicama bez gubitka daha možda zvuči jednostavno, ali mijenja život”, kazala je nutricionistica Carolyn Pallister za Mirror.

Jetra

Gubljenje kilograma pomaže u sprječavanju nakupljanja masnoće oko jetre. “Ako se ne liječi, masna jetra može uzrokovati rak jetre ili njezino zatajenje”, objasnila je Vanessa Hebditch iz Centra za bolesti jetre. Mršavljenjem se u velikom broju slučajeva šteta može popraviti, a jetra se vratiti u normalu.

Leđa

Prekomjerna težina uzrokuje bolove u leđima, no mršavljenje i kretanje to može spriječiti, a također i ubrzati oporavak. “Mršavljenjem se uklanja višak kilograma koji opterećuju mišiće i kralježnicu”, rekao je fizijatar Tim Allardyce.

Crijeva

Pretilost povećava rizik od raka crijeva, tako da se, održavajući zdravu težinu, štitite od toga teškog oboljenja. Jedenje puno voća, povrća i cjelovitih žitarica također smanjuje rizik.

Mozak

Ne samo da održavanje zdrave težine pomaže vašem mozgu da dobro funkcionira u starijoj dobi, već ga može i poboljšati. Pamćenje i mentalni procesi općenito postaju bolji nakon što izgubite suvišne kilograme.

Grudi

“Ako ste pretili, gubitak pet posto tjelesne težine ili više smanjuje rizik od raka dojke za 25 – 40 posto”, tvrdi dr. Michelle Harvie, stručnjakinja za prevenciju toga tipa raka.

Koljena

“Ako vam je indeks tjelesne mase 30 ili više, veće su šanse da ćete razviti osteoartritis koljena. Ali svakih pola kilograma koje izgubite može učetverostručiti smanjenje težine na koljenima”, objašnjava reumatolog Philip Conaghan. I najmanji gubitak težine može značiti veliku razliku u naprezanju zglobova.

Stopala

Nošenje viška kilograma utječe i na način na koji hodate. Stopala su šire postavljena, a prsti prema van. To snižava luk stopala, zbog čega su ona nestabilnija, a to vodi do problema kao što su bolovi u stopalima, koljenima, kukovima i donjem dijelu leđa. Mršavljenje može poboljšati stanje za svega 12 tjedana”, kaže Fran Campbell iz londonskog centra za podijatriju.

Srce

Gubitak 5 – 10 posto tjelesne težine povezano je sa smanjenjem veličine srca, kao i gustoćom arterija, što je oboje dobra vijest za prevenciju srčanog udara, pokazalo je istraživanje liječnika iz Washingtona.