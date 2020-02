KAKO ADIDAS SLAVI BRZINU KAO OSJEĆAJ OSOBNOG RASTA I RAZVOJA: Ove tenisice za trčanje su spektakularan odgovor

Novi modeli adidas tenisica dostupni su u svim adidas trgovinama diljem Hrvatske i trgovinama partnera Intersport, Sport Vision i Running gate

Prema rezultatima istraživanja ‘Zašto trčimo’ koje je adidas Running proveo među 6000 trkača diljem svijeta, čak 66 posto njih trči s fokusom na osobni rast i razvoj. Upravo zato adidas u svojoj najnovijoj kampanji ‘Faster than__’ potiče na demokratizaciju trčanja gdje brzina nije

više broj ili rezultat, već postaje osoban, individualan osjećaj ili cilj.

S tim na umu adidas je razvio dva nova ultimativna modela tenisica za trčanje – adidas SL20 i UB20. Dizajnom tenisica SL20 iskazana je počast legendarnim tenisicama SL72, a napravljene su za postizanje velike brzine već s početnim odrazom zahvaljujući zračnim jastucima LIGHTSTRIKE. Lagane su i prilagodljive, a potplat od Continental gume omogućuje maksimalno prianjanje na svim podlogama.

Samopouzdanje za prevladavanje vlastitih granica

Model adidas Ultraboost 20 dizajniran je, pak, kako bi trkačima pružio samopouzdanje potrebno za prevladavanje vlastitih granica.

Upravo je velika količina samopouzdanja i hrabrosti bila potrebna zaštitnim licima nove kampanje poznatog svjetskog brenda. Trkačica Chinae Alexander borila se s predrasudama kao fitnes plus size model, Ellie Lacey je nakon transplantacije jetre osvojila pet medalja na Svjetskim igrama transplantiranih, a legendarna maratonka Kathrine Switzer ušla je u povijest kao prva žena koja je 1967.

završila Bostonski maraton, do tada, isključivo mušku utrku.

“Brzina je uvijek bila, i bit će, osobni osjećaj: jedinstven za onoga tko ga doživljava. Za mnoge ljude, uključujući mene, san o svjetskom rekordu na stazi ili maratonu vjerojatno nije nešto dostižno. No to me ne diskvalificira u tome da se osjećam. Želimo istaknuti da brzina za svakoga znači nešto drugačije – bilo da je to osjećaj biti brži nego jučer, osjećaj trčanja za stvarima ili osjećaj da ste brži nego što ljudi očekuju. Kroz našu raznoliku paletu proizvoda i kreacija želimo nadahnuti što veći broj trkača na postizanje vlastitog osjećaja brzog – što god to bilo”, istaknuo je Alberto Uncini Manganelli, generalni direktor adidas Runnersa.

Novi modeli adidas tenisica dostupni su u svim adidas trgovinama diljem Hrvatske i trgovinama partnera Intersport, Sport Vision i Running gate, a video materijali iz nove kampanje dostupni su na OVDJE.