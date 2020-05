KAD JE IMALA 18 GODINA ZASTRAŠUJUĆA BOLEST UZELA JOJ JE RUKE I NOGE: No, nije se predala – danas ima stotine tisuća pratitelja

Ovu beauty vlogericu danas prati 135.000 ljudi na Instagramu i 235.000 pretplatnika na YouTubeu

Kaitlyn Dobrow bila je fit i aktivna 18-godišnjakinja iz južne Kalifornije, a onda je oboljela od bakterijskog meningitisa. Zbog zastrašujuće bolesti izgubila je više od pola svoje kože i morala je amputirati noge i ruke, piše Metro.

Noć prije nego što je primljena u bolnicu, imala je jaku glavobolju, groznicu, natečen trbuh i povraćala je.

Ova beauty blogerica svoje videe snima na znakovnom jeziku kako bi ih svi mogli gledati

“Majka me pitala želim li ići u bolnicu, ali nisam se osjećala dovoljno dobro da odem. Otišla sam do kupaonice i pala sam jer su mi koljena zaklecala. To je bio posljednji put da sam stala na svoje noge. U prvih 12 sati cijelo tijelo mi je postalo ljubičasto. Meningitis je brzo napredovao, ušao je u krvotok i prekinuo cirkulaciju na koži i u udovima. Bolest mi je ‘jela’ ruku i trebali su ju rezati sve kraće i kraće. Na kraju su mi amputirane i noge i ruke”, prisjetila se Kaitlyn.

Osim toga, meningitis joj je uništio 57 posto kože, zbog čega se podvrgnula velikom broju operacija.

Nakon rehabilitacije Kaitlyn je svoju energiju usmjerila u šminkanje budući da je to jedna od rijetkih aktivnosti koje može obavljati sa svojim prostetičkim rukama.

Samouka šminkerica i vlogerica

“Sama sam naučila sve o šminkanju. Mislim da šminkanje mijenja moje osjećaje prema sebi. Htjela sam pokrenuti svoj YouTube kanal jer sam gledala puno tutoriala dok sam se oporavljala i tad sam postala opsjednuta njima. Izgledali su mi zabavno i kao nešto što bih mogla raditi. Ljepota je za mene netko tko je prebrodio neku prepreku u životu koja mu se činila ogromna. Nešto više od izgleda, to osjećate”, priznala je 25-godišnja Kaitlyn.

Danas je uspješna beauty vlogerica s više od 235.000 pretplatnika na YouTube kanalu i 135.000 pratitelja na Instagramu.

Iako joj je bolest dala novi pogled na život, nije se puno promijenila kao osoba. “Prije nego što sam se razboljela bila sam jako vrckava, takva sam i danas. Tijekom godina postalo mi je jasnije da mi se život puno promijenio. Trebalo mi je puno vremena da prihvatim svoj život onakav kakav jest”, objasnila je inspirativna šminkerica.

Dodala je da je šminkanje usrećuje i da se zbog svojih videa osjeća korisno. “Volim podršku i pomagati drugim ljudima. Pisali su mi ljudi koji su tvrdili da su predepresivni da izađu iz kreveta te da sam ih ja inspirirala da se našminkaju i nešto naprave taj dan”, rekla je Kaitlyn.

“Proći kroz ovakve strahote i izaći kao zdrava, sretna, jaka, predivna osoba je nešto čemu se treba diviti”, zaključio je njen otac Donald.