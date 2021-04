JEDNA DOJKA JOJ NARASLA, A DRUGA – NIJE: Djevojka odbila besplatnu operaciju i pokazala svoje različite grudi

Tijekom tinejdžerskih godina više je puta išla k liječniku i svi su govorili kako je vjerojatno još uvijek u pubertetu te da će joj sigurno narasti i druga dojka

Djevojka koja se počela razvijati kasnije od svojih vršnjakinja ispričala je kako je otkrila da je rođena s rijetkim zdravstvenim stanjem zbog kojega joj je u pubertetu narasla samo jedna dojka.

Becca Butcher (23) iz Barnsleyja u južnome Yorkshireu ima poljski sindrom, što znači da joj je jedna dojka znatno manja od druge – desna joj odgovara košarici grudnjaka veličine D, dok je lijeva zakržljala i ostala je na košarici A.

Iako ima pravo na besplatnu estetsku operaciju kojom bi joj se izgled dojki izjednačio, ona to ne želi, jer smatra da njezine dojke ne treba “popravljati”.

Prijatelji iz škole često su Beccu zadirkivali zbog toga što su joj grudi izgledale “čudno”, a jedan kolega iz razreda čak joj je rekao da nikad neće naći muškarca koji bi je poželio, no ona ipak misli da joj “popravljanje” manje dojke nije potrebno.

“Rekla sam liječnicima: ‘Ne želim operaciju, želim informacije o tome zašto sam takva kakva jesam.’ Ne želim mijenjati svoj izgled, želim znati kako živjeti s time”, kazala je 23-godišnjakinja za Daily Mail.

Stanje češće kod muškarca

Poljski sindrom urođena je mana koju karakteriziraju nerazvijeni prsni mišić i ponekad kratki prsti na jednoj strani tijela. Ovo je stanje češće kod muškaraca, a među njima su i neki poznati, poput TV i radijskog voditelja i producenta Jeremyja Beadlea te španjolskoga vozača formule Fernanda Alonsa.

Butcher se nada da će svojim otvorenim pristupom bez srama nadahnuti i druge žene. Vjeruje se da ovaj sindrom pogađa jednu od 20.000 do 100.000 žena, a Becca kaže da je to na sebi primijetila tek kada je ušla u pubertet. Isprva je mislila kako nema smisla nositi grudnjak dok joj i druga dojka ne naraste.

“Primijetila sam da mi je jedna dojka veća i da bi mi možda trebao grudnjak, ali mislila sam da nema smisla uzimati ga dok i druga ne naraste. Na kraju sam morala početi nositi grudnjake, ali kupovala sam one koji odgovaraju manjoj dojci, nadajući se da ću tako smanjiti onu veću”, ispričala je nesretna djevojka.

Tijekom tinejdžerskih godina više je puta išla k liječniku i svi su govorili kako je vjerojatno stvar u tome da kod nje još nije završio pubertet. Liječnik opće prakse inzistirao je na tome da će joj lijeva dojka narasti, no kada je shvatila da se to ne događa, započela je vlastito istraživanje. Pretražujući internet, naišla je na informacije o ovom malo poznatom stanju.

Ima dečka koji je prihvaća

“Otišla sam liječnicima u dobi od 15 ili 16 godina i rekli su da je to sasvim normalno, da nema razloga za brigu jer se samo kasnije razvijam i još nije završen pubertet. Išla bih svakih šest mjeseci i mislila da ću se jednoga dana probuditi i magično imati dvije dojke. Tako sam i pretraživala internet, guglajući pojam ‘jedna dojka’ i pronašla informacije. To su uglavnom bile slike muškaraca, jer se sindrom češće javlja kod njih. Vratila sam se liječniku i rekla da sam naišla na poljski sindrom, a on je rekao da nikad nije čuo za to”, prisjetila se Becca.

Budući da je tako malo liječnika čulo za ovaj rijedak sindrom, on često ostaje nedijagnosticiran. Zbog toga je mlada Britanka počela dijeliti svoja iskustva na mreži i razvila zajednicu drugih žena koje pate od istoga sindroma.

“Mnoge žene rekle su da nikad nisu imale dečka jer su se brinule kako će muškarci reagirati kada im pokažu svoje nepravilne grudi. Kažem im da će ih prava osoba voljeti zbog njih samih. Ako vas netko ne voli zbog grudi, taj nije za vas. Ako im je više stalo do vaših dojki nego do vaših osjećaja, onda to nisu dobri ljudi”, poručila je Butcher.

Ona ima potpuno pravo govoriti o tome, jer je već dvije godine u ljubavnoj vezi s dečkom Kyleom Officerom, za kojega kaže da je prihvaća onakvu kakva jest. Nakon što su je poslali specijalistu za ovaj problem, Becca kaže da su joj ponudili operaciju izjednačavanja grudi, koju bi mogla ostvariti na teret javnozdravstvenoga sustava, no ona je to odbila.

Otvoreno objavljuje fotografije

“Kako odlučiti što treba napraviti, zapitala sam se. Što ako je problem u većoj dojci, u tome da bih ja trebala imati dvije manje dojke?”, prisjetila se, s obzirom na to da su joj nudili korekciju u vidu povećanje manje dojke.

“Kao da sam potrgana i trebam popravak, a s time se može normalno živjeti”, pojasnila je Becca i dodala kako ni s jednim dečkom u svome životu zbog toga nije imala problema. Njezina različitost na neki joj način pomaže i da izbaci loše ljude iz svoga života.

“Obično odmah kažem muškarcima da imam deformaciju prsnog koša, što znači da se mišić ispod stijenke prsnog koša nije pravilno razvijao pri rođenju i da sam jednostavno takva”, priznala je 23-godišnjakinja, koja vodi svoju Instagram stranicu na kojoj otvoreno objavljuje fotografije na kojima se vidi kako joj grudi izgledaju, u nadi da će tako podići svijest o poljskom sindromu.

“Ponekad vidite neku reklamu i onda možete vidjeti kako neka majica izgleda na djevojci s velikim ili malim grudima, ali ne možete vidjeti kako bi to izgledalo na djevojci s jednom dojkom, stoga nije lako odlučiti se za kupnju nekih komada. Dok sam bila mlađa, nosila sam dolčevite i pokrivala dojke, no sada sam sretna u svome tijelu i nosim ono što želim”, zaključila je.