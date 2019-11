View this post on Instagram

everyday getting more and more content with my own self … ✨ love letter to myself ✨ video by @hazel.hurley • • Music @jonzocozi Lights @interfitphotouk Hair @cliphairlimited Dress @isawitfirst Prep – Egg Cream Mask @toocoolforschooluk_ @Sparklepruk Prime and Prep, & Mascara @katvondbeauty @wizardpublicity Hand Makeup Tool @makeupboxldn_ @Sparklepruk Foundation @vitaliberata #beautyblur mixed with @lancomeofficial Concealer @toofaced Highlight & Contour @memimakeup_uk Powder @lorealmakeup Eyeshadow @diegodallaparma_official Setting Spray @algenist Brows @soapbrows & @fentybeauty Lashes @sweedlashes Lips @nudestix