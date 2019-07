IZBOČENE, PLOSNATE, VELIKE I MALE… Osam tipova ženskih bradavica i jedan koji može upućivati na rak dojke

Najčešće nema razloga za brigu, ali pripazite na nagle promjene izgleda bradavica

Ljudsko tijelo dolazi u svim oblicima i veličinama, stoga ne čudi da varira i izgled ženskih bradavica. Od izbočenih i ravnih, dlakavih i obrnutih – sve su bradavice različite i sasvim normalne. Jedino ako odjednom promijene izgled ili oblik – tada biste se trebali zabrinuti i posjetiti liječnika.

Liječnici iz Hospital Group identificirali su čak osam vrsta medicinski normalnih bradavica i jednu koja bi mogla ukazivati na rak dojke:

Izbočene

Izbočene bradavice strše prema van i često su nekoliko milimetara podignute u zrak. Kada je hladno ili ih se stimulira, mogu očvrsnuti.

Plosnate

Plosnate bradavice u pravilu ne strše mnogo i u ravnini su s areolom, neovisno o vanjskim čimbenicima. Ipak, na hladnoću i stimulaciju mogu reagirati ukrućivanjem.

Grbave

Sitne grbice i nepravilnosti na areolama potpuno su normalne i mogu se vidjeti na svim bradavicama, samo što su kod nekih žena te tzv. Montgomeryjeve žlijezde izraženije i doimaju se kao prištići. Ponekad se iz njih mogu istisnuti mrtve stanice kože, ali liječnici savjetuju da se ne igrate s njima.

Otečene

Kada je areola nadignuta i izgleda otečeno, to je obično stvar genetike ili hormonskih promjena u pubertetu. Također može biti znak povišenih razina hormona, što se događa u trudnoći ili tijekom redovitog mjesečnog ciklusa.

Dlakave

I muškarci i žene imaju folikule dlačica na areolama, a dlačice mogu varirati u boji, gustoći i teksturi. Trudnice, primjerice, znaju primijetiti da su im dlačice odjednom potamnile ili očvrsnule i to je sasvim normalno. Hormonske promjene poput početka uzimanja kontracepcijskih pilula mogu potaknuti rast dlačica na bradavicama, no to apsolutno nije znak za paniku.

Obrnute

Obrnute se bradavice tako zovu iz razloga što su uvučene prema unutra umjesto prema van. Ako ih imate oduvijek, nemate razloga za brigu. Ali, reagirajte odmah ako vam se bradavice uvuku iz čista mira jer to može upućivati na rak dojke.

Velike

Bradavice dolaze u različitim oblicima i veličinama te one ne mogu biti prevelike ili premale. Sve je to posve normalno i stvar je genetike.

Male

Poput velikih, i male bradavice mogu stvarati komplekse svojim vlasnicama, osobito ako nisu proporcionalne s veličinom grudi. Ali, ni ovdje nema razloga za brigu.