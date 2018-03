IMATE LI OVU OBITELJSKU CRTU, ZABORAVITE NA TETOVIRANJE: Provjerite jeste li pod rizikom jer posljedice su stravične

Čimbenici rizika uključuju obiteljsku povijest bolesti, a najčešće se javljaju kod ljudi između 10 i 30 godina starosti

Do 10 posto ljudi koji imaju tetovaže izloženo je riziku od ozbiljnih, trajnih ožiljaka, upozoravaju stručnjaci. Od pet do deset posto Europljana ima obiteljsku povijest keloida, prema Britanskom udruženju dermatologa (BAD). Keloidi, koji se mogu pojaviti i nakon privremenih tetovaža ili banalnog iscrtavanja obrva, upaljena su ožiljna tkiva koja se naglo pojavljuju na površini kože.

Koža se deformira

“Osobama s rizikom za dobivanje keloida savjetuje se da izbjegavaju traume kože kao što su tetoviranje, piercing tijela i nepotrebni kirurški zahvati ili kozmetička operacija kože, naročito na visokorizičnim područjima kao što su prsa i uši”, rekao je glasnogovornik BAD-a za Daily Mail. Prethodna istraživanja sugeriraju da tetovaže mogu uzrokovati rak dovodeći do oštećenja limfnih čvorova koji su manje sposobni za borbu protiv infekcija.





Prošla otkrića također ukazuju na to da jedna petina odraslih osoba u Velikoj Britaniji ima tetovažu, a broj raste do 29 posto među onima od 16 do 44 godine. Čak i alergija na privremene tetovaže može uzrokovati keloide. “Ožiljci su od keloida rijetki, ali mogu prilično deformirati izgled kože. Čimbenici rizika uključuju obiteljsku povijest bolesti, a najčešće se javljaju kod ljudi između 10 i 30 godina starosti. Češći su kod mladih žena nego kod mladih muškaraca, vjerojatno zbog veće sklonosti bušenju ušiju”, objašnjava dermatolog Anton Alexandroff.

Ne moraju se pojaviti odmah

Keloidi se mogu pojaviti na bilo kojem dijelu tijela, ali najčešće na prsima, leđima i ramenima. Sve veći broj žena koje se podvrgavaju trajnom iscrtavanju obrva trebao bi biti na oprezu. Keloidi se mogu pojaviti čak tjednima ili mjesecima nakon prvotne rane, bilo da je riječ o porezotini, tetovaži ili piercingu na uhu. “Ne kažemo da se ljudi trebaju prestati tetovirati, ali želimo osigurati da prije takve odluke prouče nekoliko temeljnih pitanja”, napominje dermatolog.