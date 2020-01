GRIZLA JE NOKTE PA ZAVRŠILA U BOLNICI U TEŠKOM STANJU: Trebate li još motiva da prestanete s tom odurnom navikom?

Osim što nepovratno mijenja izgled noktiju, ova ružna navika svojega vlasnika izlaže češćim prehladama te oštećenjima na zubima uslijed otvrdnuća noktiju

Žena iz Škotske poslala je važno upozorenje svima onima koji grizu nokte, nakon što je njezina prijateljica zaradila potencijalno kobnu infekciju. Karen Peat objavila je zastrašujuće fotografije inficiranoga kažiprsta u Facebook grupi “Share to Aware”.

Prst je vidljivo otečen, a ispod kože sve je puno gnojne tekućine. Nesretna žena završila je u bolnici Glasgow Royal, a uzrok je, tvrdi njezina prijateljica Karen, činjenica da je grizla nokte. Infekcija se proširila na ostatak prsta i prema ruci, pa je pacijentica morala na hitnu operaciju. Karen objašnjava kako je stigla u zadnji trenutak te da ju je odgađanje odlaska liječniku moglo stajati glave.

Apel svima koji grizu nokte

“Poruka ljudima koji grizu nokte: Prestanite! Netko koga poznajem i želi ostati anoniman grizao je nokte i završio na hitnoj operaciji. Ta je osoba nokte grizla toliko duboko da je zaradila infekciju na prstu”, napisala je Karen i dodala da je prijateljica posjetila dvije različite ljekarne u kojima su joj savjetovali da koristi kreme s magnezijevim sulfatom te ozljedu drži pokrivenom.

“No, stanje se pogoršavalo pa je jutros otišla na Hitnu. Rekli su joj da je infekcija mogla biti kobna te da se počela širiti na ruku. Zato su organizirali hitnu operaciju. Stoga vas molim da prestanete gristi nokte”, poručila je korisnica Facebooka.

Jezive posljedice griženja noktiju

Nešto kasnije izvijestila je kako je operacija dobro prošla te da je prijateljica dobila antibiotike, a sljedećih nekoliko dana prst će joj izgledati kao da ga je netko ogulio. “U svemu je najgore to što joj možda nikad više neće narasti taj nokat, no s dobre strane, to je jedan manje koji će gristi”, našalila se Karen za kraj.

Griženje noktiju sa sobom nosi mnogobrojne rizike, uključujući infekcije, ozljede tkiva te deformiran rast noktiju. Osim što nepovratno mijenja izgled noktiju, ova ružna navika svojega vlasnika izlaže češćim prehladama te oštećenjima na zubima uslijed otvrdnuća noktiju, piše Healthline.