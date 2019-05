ETO VAM INSTAGRAMA I LAŽNE STVARNOSTI: Uglednu novinarku su izvrijeđali, a ona je izrekla istinu na koju niste spremni

‘Ako ste sposobni meni poljuljati samopouzdanje, što ste u stanju napraviti mladim djevojkama?’

Novinarka britanskog Mirrora prošli je tjedan testirala novu kolekciju poznate dizajnerice Victorije Beckham, a zauzvrta je dobila hrpu kritika i negativnih komentara. Grace Macaskill izgleda kao prosječna žena i nosi konfekcijski broj M, ali trolovi su je toliko izvrijeđali da bi netko pomislio kako je pretila.

“Ako su ustanju natjerati 47-godišnju ženu da se osjeća ružno, što internetski trolovi tek rade našoj djeci?!”, upitala se novinarka. Kao školarka, Grace je uvijek bila mršavica, ali nakon dvoje djece, njezina se figura popunila, ali nipošto nema višak kilograma.

Našla ih na društvenim mrežama

“Uvukla sam se u novu kolekciju Victorije Beckham kako bih pokazala da je njezina odjeća prikladna za žene svih građa i veličina. Trolovi su me napali da lažem o svom konfekcijskom broju, da sam predebela da bih nosila dizajnersku odjeću te da izgledam kao T-Rex”, požalila se novinarka.

“Govorili su mi da nema šanse da nosim M te da sam minimalno ‘ogroooman’ L. Brinu li me takve kritike? Apsolutno ne! Ali ne iz razloga na koji mislite. Imam 47 godina i prihvatila sam činjenicu da se moje tijelo promijenilo. Imam dva divna sina koji to dokazuju. No, čitajući zlobne komentare o svom izgledu, počela sam se osjećati ružno”, priznala je.

“Zanimalo me tko stoji iza tih kritika pa sam ljude potražila na društvenim mrežama. Oprostite, dame (i neki muškarci), ali ako sam ja osoba koju trebate maltretirati zbog izgleda, pogledajte se u ogledalu!”, poručila je trolovima Macaskill.

Upozorila na potresne činjenice

“Ako ste sposobni meni poljuljati samopouzdanje, što ste u stanju napraviti mladim djevojkama koje su nesigurne u svoj izgled? Oko 10 posto mladih se samoozljeđuje. Samo dajte, trolovi, natjerajte ih da se režu još dublje!”, rekla je novinarka.

“Trebali bismo učiti svoju djecu da je važno kakvi su ljudi, a ne to kako izgledaju ili koliko kilograma imaju. Facebook, Twitter i Instagram kao pokušavaju regulirati čudovište koje su sami stvorili, ali ono je izvan kontrole”, ustvrdila je bez dlake na jeziku.

“Prihvatite moju sugestiju; gospodine i gospođo Trol, ako nemate ništa lijepo napisati, ne pišite ništa! I pokušajte biti zadoovljni vlastitim životima umjesto da gledate tuđe kako biste bili inspiraciju!”, zaključila je ugledna novinarka Grace Macaskill u svom članku za Mirror.