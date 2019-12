EKSPERIMENT S KRUHOM ŠOKIRAO INTERNET: ‘Evo zašto je važno prati ruke i je li bolji sapun ili dezinfekcijski gel’

Učiteljica je pozvala svoje pratitelje da češće peru ruke i potiču svoju djecu da čine isto

Pranje ruku jedna je od najvažnijih stavaka prevencije gripe i prijenosa virusa općenito. Iako ste o tome učili iz biologije u osnovnoj školi, suviše je apstraktno vizualizirati koliko bakterija i virusa nosimo na rukama. Zato je učiteljica Jaralee Annice Metcalf iz Idaha u razredu provela eksperiment koji je popratila tekstom i fotografijama.

“Uzeli smo kruh produljene svježine i rukama dodirivali šnite. Samo jednu šnitu nismo dotaknuli, drugu smo dirali neopranim rukama, treću rukama koje smo oprali gelom za dezinfekciju, četvrtu rukama koje smo oprali samo sapunom i vodom. A zatim smo uzeli još jednu šnitu i njome natrljali laptope u učionici. Rezultati: Ogavno!”, kazala je učiteljica.

Razvoj su pratili oko tri tjedna

Dodala je kako spremačice u školi redovito čiste laptope, no za potrebe ovoga eksperimenta to nisu učinile. Nakon što su odradili eksperiment, kruh su pospremili u vrećice za duboko zamrzavanje sa zatvaračem i pričekali oko tri tjedna.

“Da smo kruh izložili zraku i vlazi, eksperiment bi brže završio. Šnite kruha koje su bile izložene bakterijama i virusima brže su postale pljesnive, dok su one koje smo dodirivali opranim rukama i gelom za dezinfekciju sporije razvijale plijesan”, objasnila je učiteljica.

Eksperiment se proširio internetom

Fotografije rezultata objavila je na Facebooku i šokirala svijet. Gotovo 10.000 ljudi komentiralo je njezin post, a podijelili su ga 66.000 puta. Metcalf je napisala kako joj je dozlogrdilo stalno biti bolesna te je pozvala svoje pratitelje da češće peru ruke i potiču svoju djecu da čine isto. Istaknula je i kako gel za dezinfekciju ne može zamijeniti sapun i vodu.

“Bacili se šire jako brzo. Bez obzira na to koliko im često to govorite ili ih učite da peru ruke, djeca to možda neće učiniti kako treba”, upozorila je ona. Dodala je i kako bolesna djeca trebaju ostati kod kuće kako bi se spriječilo širenje zaraze, prenosi Metro.